Иван Иванов: България няма алтернатива за редовно управление, подкрепям ротацията в парламента

Регионалният министър Иван Иванов заяви, че е подкрепил решението на Националния съвет на БСП за ротацията на поста председател на Народното събрание, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, предаде бТВ.
Министърът коментира днешното решение на партията, с което БСП приема предложенията на коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС и ИТН за ротация на председателския пост в парламента.
Според него отказът на БСП от управляващата коалиция би бил безотговорен, особено в навечерието на присъединяването на България към еврозоната.
Министърът коментира и критиките към неговото ведомство за т.нар. „такса водомер“, които определи като „неоснователни, защото не почиват на историческите факти и хода на закона.“
Той уточни, че законът е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предложи депутатите да отхвърлят спорните текстове и да намерят оптимално решение.
Иванов подчерта още, че в закона трябва да бъде решена и съдбата на регионалните ВиК оператори, като едва две дружества са в добро финансово състояние.
Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона и уточни, че няма да бъде искана оставка на директора на местното ВиК дружество.
Регионалният министър Иван Иванов заяви, че е подкрепил решението на Националния съвет на БСП за ротацията на поста председател на Народното събрание, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, предаде бТВ.
Министърът коментира днешното решение на партията, с което БСП приема предложенията на коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС и ИТН за ротация на председателския пост в парламента.
Според него отказът на БСП от управляващата коалиция би бил безотговорен, особено в навечерието на присъединяването на България към еврозоната.
Министърът коментира и критиките към неговото ведомство за т.нар. „такса водомер“, които определи като „неоснователни, защото не почиват на историческите факти и хода на закона.“
Той уточни, че законът е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предложи депутатите да отхвърлят спорните текстове и да намерят оптимално решение.
Иванов подчерта още, че в закона трябва да бъде решена и съдбата на регионалните ВиК оператори, като едва две дружества са в добро финансово състояние.
Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона и уточни, че няма да бъде искана оставка на директора на местното ВиК дружество.
Когато сам се хвалиш, не е на добре!
Оставка на продажното правителство на Пеевски
Смешници! Парата ви интересува и станахте подлоги на Герб и Пеевски! На следващите избори ще бъдат аут с ИТН! Предадоха гласуващите и народа!
Силно казано за нормално управление!