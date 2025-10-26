Иван Иванов: България няма алтернатива за редовно управление, подкрепям ротацията в парламента

Регионалният министър Иван Иванов заяви, че е подкрепил решението на Националния съвет на БСП за ротацията на поста председател на Народното събрание, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, предаде бТВ.

„Това трябва да бъде ясно на всички,“ подчерта Иванов. - Реклама -

Министърът коментира днешното решение на партията, с което БСП приема предложенията на коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС и ИТН за ротация на председателския пост в парламента.

Според него отказът на БСП от управляващата коалиция би бил безотговорен, особено в навечерието на присъединяването на България към еврозоната.

„Коалиционната политика на БСП е изключително висока. Досега винаги, като сме управлявали в коалиция, сме били солиден партньор, който дава равновесието, докато не бъдат накърнени основните ни принципи,“ заяви Иванов.

Министърът коментира и критиките към неговото ведомство за т.нар. „такса водомер“, които определи като „неоснователни, защото не почиват на историческите факти и хода на закона.“

Той уточни, че законът е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предложи депутатите да отхвърлят спорните текстове и да намерят оптимално решение.

Иванов подчерта още, че в закона трябва да бъде решена и съдбата на регионалните ВиК оператори, като едва две дружества са в добро финансово състояние.

„Инвестициите в този сектор са на нула. Видяхте в Плевен какво се случи – за един месец бяха извършени дейности, които не се случваха с години,“ коментира министърът.

Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона и уточни, че няма да бъде искана оставка на директора на местното ВиК дружество.