НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Иван Иванов: България няма алтернатива за редовно управление, подкрепям ротацията в парламента

          4
          58
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Регионалният министър Иван Иванов заяви, че е подкрепил решението на Националния съвет на БСП за ротацията на поста председател на Народното събрание, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, предаде бТВ.

          „Това трябва да бъде ясно на всички,“ подчерта Иванов.

          - Реклама -

          Министърът коментира днешното решение на партията, с което БСП приема предложенията на коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС и ИТН за ротация на председателския пост в парламента.

          Според него отказът на БСП от управляващата коалиция би бил безотговорен, особено в навечерието на присъединяването на България към еврозоната.

          „Коалиционната политика на БСП е изключително висока. Досега винаги, като сме управлявали в коалиция, сме били солиден партньор, който дава равновесието, докато не бъдат накърнени основните ни принципи,“ заяви Иванов.

          Министърът коментира и критиките към неговото ведомство за т.нар. „такса водомер“, които определи като „неоснователни, защото не почиват на историческите факти и хода на закона.“

          Той уточни, че законът е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предложи депутатите да отхвърлят спорните текстове и да намерят оптимално решение.

          Иванов подчерта още, че в закона трябва да бъде решена и съдбата на регионалните ВиК оператори, като едва две дружества са в добро финансово състояние.

          „Инвестициите в този сектор са на нула. Видяхте в Плевен какво се случи – за един месец бяха извършени дейности, които не се случваха с години,“ коментира министърът.

          Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона и уточни, че няма да бъде искана оставка на директора на местното ВиК дружество.

          Регионалният министър Иван Иванов заяви, че е подкрепил решението на Националния съвет на БСП за ротацията на поста председател на Народното събрание, защото България няма друга алтернатива за редовно и нормално управление, предаде бТВ.

          „Това трябва да бъде ясно на всички,“ подчерта Иванов.

          - Реклама -

          Министърът коментира днешното решение на партията, с което БСП приема предложенията на коалиционните партньори от ГЕРБ–СДС и ИТН за ротация на председателския пост в парламента.

          Според него отказът на БСП от управляващата коалиция би бил безотговорен, особено в навечерието на присъединяването на България към еврозоната.

          „Коалиционната политика на БСП е изключително висока. Досега винаги, като сме управлявали в коалиция, сме били солиден партньор, който дава равновесието, докато не бъдат накърнени основните ни принципи,“ заяви Иванов.

          Министърът коментира и критиките към неговото ведомство за т.нар. „такса водомер“, които определи като „неоснователни, защото не почиват на историческите факти и хода на закона.“

          Той уточни, че законът е обвързан със средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и предложи депутатите да отхвърлят спорните текстове и да намерят оптимално решение.

          Иванов подчерта още, че в закона трябва да бъде решена и съдбата на регионалните ВиК оператори, като едва две дружества са в добро финансово състояние.

          „Инвестициите в този сектор са на нула. Видяхте в Плевен какво се случи – за един месец бяха извършени дейности, които не се случваха с години,“ коментира министърът.

          Иванов успокои гражданите на Велико Търново, че не са заплашени от воден режим заради мътната вода в региона и уточни, че няма да бъде искана оставка на директора на местното ВиК дружество.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Разширяват зоната за достъп за замърсяващи коли в София

          Георги Петров -
          От 1 декември в София влиза в сила разширената зона с ограничен достъп за най-замърсяващите автомобили, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Мярката ще...
          Култура

          От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

          Никола Павлов -
          Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън...
          Правосъдие

          Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool. На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава...

          4 КОМЕНТАРА

          3. Смешници! Парата ви интересува и станахте подлоги на Герб и Пеевски! На следващите избори ще бъдат аут с ИТН! Предадоха гласуващите и народа!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions