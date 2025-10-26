Това е настоящата (на картата) ситуация около украинските градове Покровск и Мирноград (с общо 105 хиляди жители преди войната), пише военният анализатор на BILD Юлиан Рьопке.
„Виждам няколко политически причини за задържане на полуобкръжения район от украинска гледна точка“, пише още той.
„От военна и логистична гледна точка, това е кошмар“, пише Рьопке.
Рузки п.eee.дaл
Ае укрофилията, тегави времена дойдоха, а?
Ходи да правиш cвиpки на любимия ти Пyтйo