Юлиан Рьопке: Политически причини задържат ВСУ във военния кошмар в Покровск

Това е настоящата (на картата) ситуация около украинските градове Покровск и Мирноград (с общо 105 хиляди жители преди войната), пише военният анализатор на BILD Юлиан Рьопке.

„Виждам няколко политически причини за задържане на полуобкръжения район от украинска гледна точка“, пише още той.

„От военна и логистична гледна точка, това е кошмар“, пише Рьопке.