      понеделник, 27.10.25
          Юлиан Рьопке: Политически причини задържат ВСУ във военния кошмар в Покровск

          Ситуацията при Покровск
          Ситуацията при Покровск
          Това е настоящата (на картата) ситуация около украинските градове Покровск и Мирноград (с общо 105 хиляди жители преди войната), пише военният анализатор на BILD Юлиан Рьопке.

          „Виждам няколко политически причини за задържане на полуобкръжения район от украинска гледна точка“, пише още той.

          „От военна и логистична гледна точка, това е кошмар“, пише Рьопке.

          Това е настоящата (на картата) ситуация около украинските градове Покровск и Мирноград (с общо 105 хиляди жители преди войната), пише военният анализатор на BILD Юлиан Рьопке.

          „Виждам няколко политически причини за задържане на полуобкръжения район от украинска гледна точка“, пише още той.

          „От военна и логистична гледна точка, това е кошмар“, пише Рьопке.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на...
          Война

          Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

          Дамяна Караджова -
          Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са унишожили 193 украински дрона.
          Война

          Трима загинали при нови израелски удари в Ливан въпреки продължаващото примирие

          Красимир Попов -
          Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелски удари в южната и източната част на страната са убили трима души, въпреки продължаващото примирие, предаде...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

