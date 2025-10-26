Киър Стармър ще посети Анкара за среща с Реджеп Тайип Ердоган

Британският премиер Киър Стармър ще посети турската столица Анкара на 27 октомври по покана на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на директора по комуникациите на Турция Бурханетин Дуран.
Според официалната информация Ердоган и Стармър ще обсъдят и актуалните регионални и глобални събития, включително сигурността, икономическите отношения и съвместните инициативи в рамките на НАТО.
Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви, че е постигнал споразумение за придобиването на американската компания Avidity Biosciences, оценявайки я на 12 милиарда долара, съобщи АФП.
„Предложеното...
