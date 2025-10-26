НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Киър Стармър ще посети Анкара за среща с Реджеп Тайип Ердоган

          Снимка: БГНЕС
          Британският премиер Киър Стармър ще посети турската столица Анкара на 27 октомври по покана на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на директора по комуникациите на Турция Бурханетин Дуран.

          „Двамата лидери ще обсъдят двустранните отношения, които са на стратегическо ниво и се основават на тясно сътрудничество,“ написа Дуран в турската социална платформа NSosyal.

          Според официалната информация Ердоган и Стармър ще обсъдят и актуалните регионални и глобални събития, включително сигурността, икономическите отношения и съвместните инициативи в рамките на НАТО.

