      понеделник, 27.10.25
          Политика

          Киселова потвърди: Председателският пост в НС влиза в ротационната схема на управлението

          "Това не е личен въпрос, а част от договореностите." Председателят на парламента описа сложната верига за вземане на решения, която държи партньорите заедно.

          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком
          Телевизия Евроком

          Председателският пост в Народното събрание официално става част от сложната ротационна формула, която крепи управляващата коалиция. Това потвърди самият председател на парламента, Наталия Киселова, пред Нова ТВ, слагайки край на спекулациите дали позицията ѝ е обект на преговори.

          Идеята е всяка от парламентарните сили в управлението да излъчи свой представител начело на институцията за определен срок.

          Киселова, която е представител на БСП в управлението, описа и ясната политическа йерархия, по която се взимат подобни решения. „Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление“, обясни тя.

          Тя бе категорична, че не става дума за лична позиция, а за стриктно спазване на политическа дисциплина: „Каквито са решенията, те ще се изпълняват“.

          В опит да деперсонализира напълно въпроса за собствения си пост, Киселова подчерта, че лоялността ѝ е към парламентарната група, а не към стола. „Това не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението“, заяви тя и добави: „Ако не бъда председател на Народното събрание, това няма да е пречка да остана народен представител“.

          Коментарът на Наталия Киселова дойде от Перник, където тя присъства на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., за да награди победителите в стратегическата надпревара.

