НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Класика за ПАОК с Кирил Десподов

          Тимът на българина се изкачи на върха

          0
          15
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ПОК победи Волос с 3:0 на „Тумба“ в мач от 8-ия кръг на гръцкия шампионат.

          - Реклама -

          Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр и се отличи с асистенция за първия гол. Кресненецът остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от сърбина Андрия Живкович.

          Головете паднаха през втората част – Йоргос Якумакис откри в 49-ата минута, а Магомед Оздоев добави още два в 73-ата и 80-ата минута.

          С тази победа ПАОК събра 20 точки и заема първото място във временното класиране, като е единственият тим без загуба от началото на сезона. Волос е 7-и с 12 т., като прекъсна серията си от две поредни победи.

          ПОК победи Волос с 3:0 на „Тумба“ в мач от 8-ия кръг на гръцкия шампионат.

          - Реклама -

          Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр и се отличи с асистенция за първия гол. Кресненецът остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от сърбина Андрия Живкович.

          Головете паднаха през втората част – Йоргос Якумакис откри в 49-ата минута, а Магомед Оздоев добави още два в 73-ата и 80-ата минута.

          С тази победа ПАОК събра 20 точки и заема първото място във временното класиране, като е единственият тим без загуба от началото на сезона. Волос е 7-и с 12 т., като прекъсна серията си от две поредни победи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions