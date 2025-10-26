Класика за ПАОК с Кирил Десподов

ПОК победи Волос с 3:0 на „Тумба“ в мач от 8-ия кръг на гръцкия шампионат.

Българският национал Кирил Десподов започна като титуляр и се отличи с асистенция за първия гол. Кресненецът остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от сърбина Андрия Живкович.

Головете паднаха през втората част – Йоргос Якумакис откри в 49-ата минута, а Магомед Оздоев добави още два в 73-ата и 80-ата минута.

С тази победа ПАОК събра 20 точки и заема първото място във временното класиране, като е единственият тим без загуба от началото на сезона. Волос е 7-и с 12 т., като прекъсна серията си от две поредни победи.