Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу се яви пред съда по ново обвинение в шпионаж

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, който се намира в затвора, се яви пред съдия по ново разследване за предполагаем шпионаж, докато около хиляда негови поддръжници се събраха пред съда, за да изразят недоволството си, съобщи кореспондент на АФП.

Разследването е поредното, насочено срещу популярния опозиционен лидер, арестуван през март в рамките на разследване за корупция и държан в затвора оттогава.

Критиците на правителството определят случая като политически мотивиран, тъй като Имамоглу е основният кандидат на Народнорепубликанската партия (НРП) за президентските избори през 2028 г. и се смята за единствения реален съперник, способен да победи президента Реджеп Тайип Ердоган.

Имамоглу беше докаран в съда в Чаглаян късно сутринта, но започна да дава показания едва пет часа по-късно, съобщават местни медии.

„Нямам абсолютно никаква информация за или връзка с разузнавателни агенции или техни служители,“ заяви Имамоглу, определяйки обвиненията като „абсурдни“.

„Мисля, че съм жертва на конспиративна теория. По-реалистично би било да се каже, че аз съм подпалил Рим,“ добави той.

Заедно с него бяха призовани да свидетелстват и Неджати Йозкан, неговият мениджър на предизборната кампания, както и Мердан Янардаг, главен редактор на проопозиционния телевизионен канал Tele1, арестуван на 24 октомври, след което каналът беше поставен под контрола на назначен от правителството управител.

Пред съда лидерът на НРП Йозгюр Йозел се обърна към скандиращата и развяваща знамена тълпа, докато стотици полицаи от специалните части охраняваха района.

„Нарекоха го крадец — не проработи. Нарекоха го корумпиран — не проработи. Обвиниха го в подкрепа на тероризма — не проработи. Сега, като последна мярка, се опитаха да го нарекат шпионин. Срам за тях!“ — заяви Йозел, предизвиквайки бурни аплодисменти и освирквания от множеството.

Той също така осъди ареста на Янардаг и поемането на контрола над Tele1, заявявайки:

„Срам за онези, които пречат на свободната преса. Няма да изоставим Мердан Янардаа и екипа на Tele1!“

В тълпата цареше гняв и решителност срещу поредния опит за сплашване на Имамоглу, който вече е обект на множество съдебни разследвания.

„Това не е просто разследване. Те започнаха това дело за шпионаж, защото не можаха да намерят нищо друго. Искат да ни уплашат и изтощят,“ заяви 50-годишният поддръжник на НРП Али Сачли.

Случаят с Имамоглу се превръща в едно от най-напрегнатите политически дела в Турция, поставяйки под въпрос независимостта на съдебната система и границите на свободата на опозицията в страната.