Кремъл: Русия ще отговаря сурово, „зашеметяващо“, на дълбоките удари на Украйна

Русия ще отговаря сурово и, както заяви президентът на страната, „зашеметяващо“ на ударите на Украйна по цели в руския тил. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„В момента има много спекулации. И самият Зеленски, между другото, наскоро заяви, че уж притежават военния потенциал да нанесат удар дълбоко в Русия. Въоръжените сили ще отговорят сурово на това и, както каза Путин, със зашеметяваща сила“, заяви представителят на руския президент.

Песков подчерта, че думите на Путин са пределно ясни. Той също така отбеляза, че е малко вероятно Украйна да може сама да произвежда ракети с голям обсег; те биха могли да бъдат например британски, немски или италиански.

Освен това той коментира санкциите на Вашингтон срещу Москва. САЩ са разглеждали три възможни варианта за мерки срещу Русия, от които президентът Доналд Тръмп е избрал средния:

„Не изключвам, че репортажът в един американски вестник за това, че Тръмп е избирал между три вида санкции и е избрал средния вариант, може да е верен“, отбеляза говорителят на Кремъл.

Според The Wall Street Journal най-строгият план е бил насочен към индустрията и лидерите на страната, докато средният включва мерки срещу енергийния сектор. Разглеждани са и по-леки ограничения.

По думите на Песков, новите санкции са навредили на плановете за възраждане на отношенията между Москва и Вашингтон. В същото време той не ги смята за причина да се изоставят тези стремежи.

Според него е грешно да се говори за отмяна на срещата на върха. Съществува разбирателство между Русия и САЩ, че е най-добре да не се отлага за дълго:

„Президентите не могат да се срещат заради самата среща; не могат просто да си губят времето и са отворени за това. Затова те възложиха на Лавров и Рубио да подготвят този процес. Това е сложен процес“, обясни той.

Песков посочи, че няма ясно споразумение за датите на срещите и че е необходима обширна „домашна работа“ преди разговорите. Американският лидер беше първият, който предположи, че провеждането на срещата на върха засега няма смисъл, а Путин се е съгласил:

„Предвид паузата, Тръмп разбира, разбира се, че няма причина да се смята, че може да се постигне някакъв напредък по отношение на мирното разрешаване в близко бъдеще“.

Той добави, че искреното желание на Тръмп да разреши ситуацията е окуражаващо, но конфликтът, с неговите основни причини, е сложен и не може да бъде разрешен за една нощ.