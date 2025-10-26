Курти се провали, Косово остава без правителство

По време на днешното извънредно заседание на парламента на Косово не бе одобрено предложението на Албин Курти за ново правителство.

56 депутати гласуваха в подкрепа на новото правителство. 48 бяха против. 108 депутати участваха в гласуването. За избирането на новото правителство бяха необходими 61 гласа от 120 депутати и поради тази причина новото правителство не беше избрано. По време на дебатите депутатите от Демократическата партия, Демократическия алианс и Алиансът за бъдещето, че няма да гласуват за предложението на Албин Курти.

Председателят на Демократическата партия Мемли Красничи заяви, че са минали повече от осем месеца, откакто са били блокирани, както той каза, от произволното поведение на победителя. „Сега ви призоваваме да докажете тази отговорност“, каза Красничи. Президентът на Демократичната съюз на Косово, Люмир Абдиджику, заяви, че при липсата на основно обяснение защо са се събрали днес, депутатите са чули от Курти резюме на фиктивна работа. „Сега, поне минимално, трябва да имаме достойнство. Липсата на това достойнство доведе до невъобразими нарушения на Конституцията на Косово 48 пъти. Липсата на това достойнство доведе до ситуация, в която един депутат е едновременно министър-председател и министър“, каза той.

Предложението на Курти беше подкрепено от осем депутати от малцинствените общности, които заедно с 48 депутати от Движението за самоопределение съставляват група от 56 депутати, които го подкрепиха.

Преди гласуването и дебата, в представянето си пред депутатите, Албин Курти заяви, че не е успял да осигури коалиция за управление, но че ако предложението му за ново правителство бъде прието, спешно ще бъдат взети няколко решения, първото от които е проектобюджетът за следващата година. „Никоя от парламентарните партии, които поканихме, не прие да се присъедини към коалицията, въпреки че вотът на гражданите определи, че ще има такава. Ако предложението беше прието, днес щяхме да предложим правителство и щяхме да имаме достатъчно гласове, за да преодолеем предизвикателството да изберем президент“, каза той в началото на обръщението си пред депутатите. Поради липсата на активност от страна на събранието, каза той, 33 агенции са останали без надзор.

„Ако не бъде гласувано ново правителство, мандатът на правителството ще бъде удължен. Днес не сме тук, за да споделяме властта, въпреки че имахме искрени предложения към партиите. Призовавам всеки депутат да гласува не за партийни интереси, а за обществен и държавен интерес“, добави Курти.

Депутатите от „Сръбска листа“ не подкрепиха Албин Курти, а ръководителят на парламентарната група на „Сръбска листа“ Игор Симич заяви, че предишното правителство, водено от Курти, е взело стотици решения против интересите на сръбския народ.

При тази ситуация президентът Вьоса Османи трябва да разговаря с представители на парламентарните партии в рамките на десет дни, за да установи дали някоя друга партия освен „Самоопределение“ на Курти има подкрепа за сформиране на правителство.