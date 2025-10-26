НА ЖИВО
          Ландо Норис пребори двете коли на Ферари за полпозишън в Гран При на Мексико

          Основното състезание ще стартира тази вечер от 22 часа българско време

          Снимка: БГНЕС
          Ландо Норис с „Макларън“ спечели квалификацията при надпреварата за Гран При на Мексико. По този начин британецът ще стартира от първа позиция в днешното състезание. Тройката ще бъде запълнена от пилотите на „Ферари“ Шарл Льоклер и Люис Хамилтън.

          Представителят на Монако беше начело след първите обиколки в Q3 с време от 1:15.991 и аванс от 0.179 секунди пред Норис. В ключовия момент пилотът на „Макларън“ постигна резултат от 1:15.586 минути, което остави Льоклер на втора позиция с 0.262 секунди зад Норис. 

          Четвърти е Джордж Ръсел с „Мерцедес“, а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен от „Ред Бул“ и Андреа Кими Антонели – „Мерцедес“. Припомняме ви, че едва 12-ти ще стартира Карлос Сайнц заради наказанието, което му беше наложено след удара с Антонели в Гран При на САЩ миналата седмица.

          Състезанието за Гран При на Мексико е насрочено за 22:00 часа българско време в неделя. 

