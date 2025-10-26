НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лацио нанесе нов удар по Ювентус

          Последната победа на „бианконерите“ датира от 13 септември, когато надделяха над Интер

          0
          17
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лацио победи Ювентус с 1:0 в дербито от Серия А и задълбочи кризата в тима от Торино, който вече осем последователни срещи няма победа във всички турнири, а поражението е трето поредно. Единственото попадение в мача бе дело на Тома Башич, разписал се още в 9-ата минута след отлично подаване от Данило Каталди.

          - Реклама -

          Последната победа на „бианконерите“ датира от 13 септември, когато надделяха над Интер. За Лацио това бе трети успех от началото на сезона.

          Домакините поведоха още в 9-ата минута, когато Данило Каталди изведе Тома Башич и той с прецизен удар от средна дистанция откри резултата – 1:0. В 34-ата минута Ювентус беше близо до изравняване. Джонатан Дейвид засече центриране в наказателното поле, но Иван Проведел се намеси решително и спаси.

          След почивката натискът на „черно-белите“ се засили. В 60-ата минута Франсиско Консейсао падна в наказателното поле, но главният съдия Андреа Коломбо прецени, че няма основание за дузпа. В 75-ата минута Кефрен Тюрам стреля опасно след изпълнение на ъглов удар, но вратарят на Лацио отново блесна със страхотно спасяване.

          Дълбоко в продължението Тюрам можеше да изравни, след като стреля с глава, но стражът на Лацио се справи и по този начи уби надеждите на Юве поне за точката.

          Така Лацио запази минималната си преднина и се поздрави с трета победа за сезона, докато серията без победа на Ювентус вече наброява осем мача.

          Лацио победи Ювентус с 1:0 в дербито от Серия А и задълбочи кризата в тима от Торино, който вече осем последователни срещи няма победа във всички турнири, а поражението е трето поредно. Единственото попадение в мача бе дело на Тома Башич, разписал се още в 9-ата минута след отлично подаване от Данило Каталди.

          - Реклама -

          Последната победа на „бианконерите“ датира от 13 септември, когато надделяха над Интер. За Лацио това бе трети успех от началото на сезона.

          Домакините поведоха още в 9-ата минута, когато Данило Каталди изведе Тома Башич и той с прецизен удар от средна дистанция откри резултата – 1:0. В 34-ата минута Ювентус беше близо до изравняване. Джонатан Дейвид засече центриране в наказателното поле, но Иван Проведел се намеси решително и спаси.

          След почивката натискът на „черно-белите“ се засили. В 60-ата минута Франсиско Консейсао падна в наказателното поле, но главният съдия Андреа Коломбо прецени, че няма основание за дузпа. В 75-ата минута Кефрен Тюрам стреля опасно след изпълнение на ъглов удар, но вратарят на Лацио отново блесна със страхотно спасяване.

          Дълбоко в продължението Тюрам можеше да изравни, след като стреля с глава, но стражът на Лацио се справи и по този начи уби надеждите на Юве поне за точката.

          Така Лацио запази минималната си преднина и се поздрави с трета победа за сезона, докато серията без победа на Ювентус вече наброява осем мача.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Логичното се случи: Ювентус махна Тудор

          Николай Минчев -
          Ювентус официално уволни треньора Игор Тудор, съобщиха от пресслужбата на "Старата госпожа". Заедно с Тудор си тръгва и треньорският му щаб - Иван Яворчич,...
          Футбол

          Контузиите в ЦСКА намаляват – Скаршем и Тасев вече тренират с отбора

          Николай Минчев -
          Днес ЦСКА проведе възстановителна тренировка след разгромния успех над Берое (5:1) в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Футболистите, които взеха участие в...
          Футбол

          Винисиус: Аз, господине, аз? Върви по дяволите! Винаги съм аз… Напускам този отбор, напускам

          Николай Минчев -
          Въпреки че беше един от най-добрите във вчерашното Ел Класико, Винисиус отново сипа катран в кацата с мед с поведението си, когато беше изваден...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions