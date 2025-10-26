Лацио нанесе нов удар по Ювентус

Лацио победи Ювентус с 1:0 в дербито от Серия А и задълбочи кризата в тима от Торино, който вече осем последователни срещи няма победа във всички турнири, а поражението е трето поредно. Единственото попадение в мача бе дело на Тома Башич, разписал се още в 9-ата минута след отлично подаване от Данило Каталди.

Последната победа на „бианконерите“ датира от 13 септември, когато надделяха над Интер. За Лацио това бе трети успех от началото на сезона.

Домакините поведоха още в 9-ата минута, когато Данило Каталди изведе Тома Башич и той с прецизен удар от средна дистанция откри резултата – 1:0. В 34-ата минута Ювентус беше близо до изравняване. Джонатан Дейвид засече центриране в наказателното поле, но Иван Проведел се намеси решително и спаси.

След почивката натискът на „черно-белите“ се засили. В 60-ата минута Франсиско Консейсао падна в наказателното поле, но главният съдия Андреа Коломбо прецени, че няма основание за дузпа. В 75-ата минута Кефрен Тюрам стреля опасно след изпълнение на ъглов удар, но вратарят на Лацио отново блесна със страхотно спасяване.

Дълбоко в продължението Тюрам можеше да изравни, след като стреля с глава, но стражът на Лацио се справи и по този начи уби надеждите на Юве поне за точката.

Така Лацио запази минималната си преднина и се поздрави с трета победа за сезона, докато серията без победа на Ювентус вече наброява осем мача.