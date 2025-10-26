НА ЖИВО
          Лидери на престъпна група в Гърция задържани за измами с европейски земеделски субсидии

          Няколко предполагаеми лидери на престъпна група, обвинена в отклоняване на милиони евро от европейските земеделски субсидии на Гърция, са били поставени в предварителен арест, съобщиха държавните медии.

          Заподозрените са обвинени, че в продължение на години са извършвали измами, за да получават по-големи суми от селскостопанската програма на ЕС, като са завишавали броя на животните, които притежават.

          Полицията арестува 37 души на 22 октомври, а осем от предполагаемите лидери са били задържани под стража след изслушвания през уикенда, съобщиха държавната телевизия ERT и агенция ANA.

          Случаят оказа политически натиск върху премиера Кириакос Мицотакис, тъй като по-голямата част от измамните субсидии са били насочени към остров Критбастион на неговото семейство, предаде АФП.

          „Няма да отстъпим, независимо от политическата цена,“ заяви Мицотакис, обещавайки, че виновните ще бъдат наказани.

          Той подчерта, че измамата, която според гръцките власти възлиза на най-малко 23 милиона евро, е започнала през 2016 г.три години преди идването му на власт.

          Обвиненията срещу задържаните включват:

          • участие в престъпна организация,
          • измама,
          • получаване на фалшиви сертификати,
          • пране на пари от престъпна дейност.

          Ако бъдат признати за виновни, заподозрените могат да получат до 20 години затвор.

          Европейската прокуратура (EPPO) определи случая като „мащабна измама с финансиране за селското стопанство“, отбелязвайки, че повечето от заподозрените нямат реална връзка със земеделието.

          „За да скрият незаконния произход на приходите, заподозрените вероятно са издавали фиктивни фактури, прехвърляли са средства през множество банкови сметки и са ги смесвали с законни доходи,“ се казва в изявление на EPPO.

          3 КОМЕНТАРА

          1. При нас такива измамници са поставени като бушони лично от Делян и Борисов, да крадат и ако реши Кьовеши да разследва да не са Делян и Борисов ами измамниците

          3. Ми тия в село сарая пазарджишко и окулноста и мангалите под влиянието на канабинол и алкохол зад волана

