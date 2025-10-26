Министър Гуцанов и експерти ще обсъждат мерки срещу детски бракове и насилието

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за превенция на детските бракове. Той ще изнесе данни за броя на ражданията от малолетни и непълнолетни, както и основните области, в които се наблюдават тези явления.
Министър Гуцанов и експертите ще обсъдят връзката между ранните бракове, явлението „деца раждат деца“ и насилието сред непълнолетни. Целта на дискусията е също да се набележат спешни мерки и да се подобри междуинституционалната координация за превенция на негативното явление.
Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на Агенцията срещу ранните бракове е част от общата им кампания срещу детското насилие.
Кръглата маса на тема: „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“ ще се проведе на 27.10.2025 г., 10.00 ч., гр. София, хотел КOOП, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, ет. 2
Дано вече не е министър този
Върни парите от Елитбанк!
Да включат в масата СлавиТрифонов братовчеда на Макрон и МинисТьра на културата.
Много, много късно!+
Вие оправихте ,,детските работилници” и с побоищата в училищата ,сега с циганите ще се борят.
Какво коментират… Има закон, който трябва да се спазва. И правораздавателни органи, чието задължение е да следят това
Още една безсмислена кръгла маса. Само си чешете езиците.