Министър Гуцанов и експерти ще обсъждат мерки срещу детски бракове и насилието

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще участва в дискусия за превенция на детските бракове. Той ще изнесе данни за броя на ражданията от малолетни и непълнолетни, както и основните области, в които се наблюдават тези явления.

Министър Гуцанов и експертите ще обсъдят връзката между ранните бракове, явлението „деца раждат деца“ и насилието сред непълнолетни. Целта на дискусията е също да се набележат спешни мерки и да се подобри междуинституционалната координация за превенция на негативното явление.

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето. Инициативата на Агенцията срещу ранните бракове е част от общата им кампания срещу детското насилие.

Кръглата маса на тема: „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“ ще се проведе на 27.10.2025 г., 10.00 ч., гр. София, хотел КOOП, ул. „Г. С. Раковски“ № 99, ет. 2