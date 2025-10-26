Никола Йокич донесе победата на Денвър с втори пореден трипъл-дабъл

Сръбската суперзвезда Никола Йокич направи трипъл-дабъл във втори пореден мач след старта на новия сезон в НБА. Балканецът завърши с 14 точки, 14 борби и 15 асистенции при победата със 133:111 за Денвър Нъгетс срещу Финикс Сънс.

По-рано през седмицата Йокич наниза 21 точки, спечели 13 борби и направи 10 асистенции при загубата със 131:137 от Голдън Стейт Уориърс.

Йокич стана едва петият баскетболист в историята на НБА, който започва шампионат с два поредни трипъл-дабъла. Останалите са Оскар Робъртсън (сезон 1961/62), Джери Лукас (1972/73), Меджик Джонсън (1981/82 и 1982/83) и Ръсел Уестбрук (2020/21).

Резултатите от осотаналите мачове в НБА:

Орландо Меджик – Чикаго Булс 98:110

Атланта Хоукс – Оклахома Сити Тъндър 100:117

Филаделфия 76-ърс – Шарлът Хорнетс 125:121

Мемфис Гризлис – Индиана Пейсърс 128:103