      понеделник, 27.10.25
          Баскетбол

          Никола Йокич донесе победата на Денвър с втори пореден трипъл-дабъл

          Успехи постигнаха още Чикаго, Оклахома, Филаделфия и Мемфис

          Снимка: БГНЕС
          Сръбската суперзвезда Никола Йокич направи трипъл-дабъл във втори пореден мач след старта на новия сезон в НБА. Балканецът завърши с 14 точки, 14 борби и 15 асистенции при победата със 133:111 за Денвър Нъгетс срещу Финикс Сънс. 

          По-рано през седмицата Йокич наниза 21 точки, спечели 13 борби и направи 10 асистенции при загубата със 131:137 от Голдън Стейт Уориърс. 

          Йокич стана едва петият баскетболист в историята на НБА, който започва шампионат с два поредни трипъл-дабъла. Останалите са Оскар Робъртсън (сезон 1961/62), Джери Лукас (1972/73), Меджик Джонсън (1981/82 и 1982/83) и Ръсел Уестбрук (2020/21).

          Резултатите от осотаналите мачове в НБА:

          Орландо Меджик – Чикаго Булс 98:110

          Атланта Хоукс – Оклахома Сити Тъндър 100:117

          Филаделфия 76-ърс – Шарлът Хорнетс 125:121

          Мемфис Гризлис – Индиана Пейсърс 128:103

