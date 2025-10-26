Офицер от ВСУ: Руснаците са вкарали 200 бойци в Покровск

Около двеста руски бойци вече са проникнали в Покровск; сега те се опитват да се съберат и консолидират позициите си в града, според офицера от украинските въоръжени сили Сергей Цехоцки, който говори в ефира на „Киев24“.

„Те търсят пролуки и за съжаление ги намират и проникват в града. Според различни оценки, 200-250 окупатори в момента са в Покровск“, отбеляза той.

В същото време офицерът отбелязва, че точната сила на руснаците е трудно да се определи поради трудните метеорологични условия и архитектурата на града.

Цехоцки отбелязва, че „ситуацията е наистина тежка“, отчасти поради пропагандата, която Русия постоянно използва, за да демонстрира предполагаемите си успехи на фронта.

„Врагът води много активна пропагандна война; той постоянно твърди неща, които всъщност не съществуват, и това му дава краткосрочно предимство, като например, че сме превзели нещо, вдигнали сме парцал и т.н.“, казва той.

В същото време в Украйна всеки има право на глас и да разпространява разнообразна информация, а руснаците също използват това за свои цели, предупреждава Цехоцки.