Офицер от ВСУ: Руснаците са вкарали 200 бойци в Покровск

Около двеста руски бойци вече са проникнали в Покровск; сега те се опитват да се съберат и консолидират позициите си в града, според офицера от украинските въоръжени сили Сергей Цехоцки, който говори в ефира на „Киев24“.
„Те търсят пролуки и за съжаление ги намират и проникват в града. Според различни оценки, 200-250 окупатори в момента са в Покровск“, отбеляза той.
В същото време офицерът отбелязва, че точната сила на руснаците е трудно да се определи поради трудните метеорологични условия и архитектурата на града.
Цехоцки отбелязва, че „ситуацията е наистина тежка“, отчасти поради пропагандата, която Русия постоянно използва, за да демонстрира предполагаемите си успехи на фронта.
„Врагът води много активна пропагандна война; той постоянно твърди неща, които всъщност не съществуват, и това му дава краткосрочно предимство, като например, че сме превзели нещо, вдигнали сме парцал и т.н.“, казва той.
В същото време в Украйна всеки има право на глас и да разпространява разнообразна информация, а руснаците също използват това за свои цели, предупреждава Цехоцки.
Руснаците са виновни за медийна пропаганда че печелят , а Украинците ги контрират с успеха си и искания за още военен ресурс. Такъв сценарий е само за криминален роман. 🙂
Офицерът от ВСУ очевидно е обезпокоен от факта, че вече няма къде да ги копат орките! Оня ден напуснаха позиция, защото от труповете на орки пред окопите, вече не се виждало бойното поле, а и воняло ужасно, тъй като рашистите не прибирали труповете с дни и седмици! Нямали били санитари! Рашисткото командване пресметнало, че всеки прибран ранен или убит войник от предната линия е коствал живота и на един санитар и затова вече не го практикували това! Кой каза тука, че за орките човешкият живот не е най-важното нещо? Тъй де, ам чи кък!😅😂🤣
Принципно губят руснаците ама печелят заради пропагандата. Дефекто какво излиза сега малко пропаганда и уринците бегат като насрани или какво? Интересна армия ще да е това щом губи заради пропаганда. Това западните путкопоклоници вече ставате толкова жалки, че будите истинско съжаление 🤣
“ Предполагаеми “ , пък ревете за замразяване на огъня по фронтовата линия .
Да те Украинците не водят пропаганда !😂😂😂😂😂
Горките , само ни наливат главите че със пари ще спечелят войната 🤪
Пази Боже сляпо да прогледне “ Урсула и компания
200 руснака, побъркаха 6000 укронацисти, представете си 10 000 руска редовна войска!!! Дали тея още ще мародерстват и да живеят в България!!!
Мачкай укрите
БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ
РУСКИЯТ НАРОД…УСПЕХ.
Greta Gateva Защо?? Да продължат да убиваат още млади мъже за глупости!!!
Глупост ли е черноземът изкупен от Блекрок?! Глупост ли са полезните изкопаеми, които Зеленски подари на САЩ?! Глупост ли са децата на Украйна, които са продавани на западните педофили от семейство Зеленски?! Глупост ли е търговията с органи на Зеленски и компания?!
Русия ще освободи Украйна въпреки напъните на неонацистите от западна Европа!
ЕС, без полезни изкопаеми, със застаряващо население, с мигранти, които чупят социалната система на съюза, но с болните амбиции да се докопа до богатствата на Украйна и Русия!
Борбата с тях не е глупост! Борбата с тях е въпрос на живот и смърт!
Да изпълнят задачата и да са живи и здрави!
Положението е сериозно. Руснаците скоро ще превземат Долнаяхуйньовка. До няколо години ще влязат и в Намайнасирайная!
Добре, че са предполагаеми! 😆
Как ще се измъкват ?
Милен Проданов
Оставили са им кородор
Колко пък, да са предполагаеми, тия успехи?! Само 20% от територията са си върнали. Останалите 80, все още, са под украински контрол…
Julian Vladov то е резиденция на Зеленски и Байдън.
20%, в които между 2014 г. 2022 г. бяха изградени отбранителни съоръжения, които се смятаха за непревземаеми…
В момента, в който руснаците наближиха последните укрепени позици, Западът и Украйна заговориха за мир, защото след тези укрепления, няма какво да спре руснаците!
Julian Vladov 60% от земите украйна продадени на чужденци! от преди войната! даже могилите си правят на чужда земя
Успех с измъкването
Голям майтап! 200 руснака са обградили над 5000 укро-фашаги и им предлагат да се предадат или да умрат…ХА ХА ХА…
Дончо Спасов НЯМАТ ШАНС УКРО МЪРШИТЕ. ИНАЧЕ ЩЕ ПОЛЕТЯТ ПРИ БАНДЕРА.
Дончо Спасов Еми да те са ги уплашили с пропаганда – казали са че са 20 000!!!
Не може да бъде, да не би да има изненадани – то града е кажи речи вече техен, тия за 200 ми говорят…..
Само 200 и ви превзеха? Че укрите спят ли или не искат да мрат за есес и зеля?