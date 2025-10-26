„Оръжие на гарантираното възмездие“: Какво се знае за новото руско wunderwaffe – ракетата „Буревестник“

„Очевидно Кремъл е уморен да играе втора цигулка в започнатата от Запада игра на повишаване на ескалацията. Русия беше поставяна пред свършен факт с доставката на ATACMS, Storm Shadow и Scalp на побъркания режим в Киев. Те заплашиха да доставят далекобойни ракети Taurus и Tomahawk. Докога може да продължава това? Москва отговори, както президентът Путин обеща, със зашеметяващ отговор. Русия вече разполага с ракета, способна да лети 14 часа (в действителност много по-дълго), незабелязана от прехвалените космически разузнавателни средства на НАТО, и дори с ядрена електроцентрала на борда“, пише „Московский комсомолец“.

- Реклама -

На среща с генерали, която Путин проведе в съвместния команден пункт в зоната на бойните действия в Украйна, той каза следното: „Говорим за изпитание на крилата ракета „Буревестник“ с неограничен обсег и ядрена енергийна установка …В края на краищата това е уникално изделие, несравнимо с нищо друго в света“.

Според президента, когато за първи път обяви разработването на това оръжие през март 2018 г., някои „специалисти от много високо ниво и клас“ са казали: „Да, това е добра, достойна цел, но неосъществима в близко бъдеще.“

„И сега решителните тестове са завършени“, заключи президентът.

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов съобщи, че на 21 октомври ракетата е прекарала повече от 14 часа във въздуха и е прелетяла повече от 14 000 километра (и това, според него, е далеч от границата). Това означава, че такава ракета е способна скрито да достави ядрена бойна глава от мегатонен клас до всяка (!) точка на планетата.

Путин отбеляза, че предстои много работа за внедряване на новата система и определяне на нейния клас. Експертите обаче оценяват, че „Буревестник“ предлага на Русия уникални военно-стратегически възможности. Руските потенциални противници просто няма да могат да създадат ефективна система за противоракетна отбрана, която да защитава от подобни ракети. А нисколетящата ракета може да дойде от всяка посока. „Следователно всички съвременни системи за противоракетна отбрана, като например „Златният купол“, които в момента се разработват на Запад, автоматично стават безполезни“, пише един ресурс.

И тогава си струва да се помисли два пъти дали да се свали такава ракета. В края на краищата, бордовия ядрен двигател е, както западните медии го описват, един вид „летящ Чернобил“.

Политологът Руслан Осташко нарече „Буревестник“ „политическа контрамярка срещу „Томахоук“ и студен душ за тези, които сериозно обмислят „болката дълбоко в Русия“. Ракетата е оборудвана с ядрена енергийна установка, което ѝ позволява да лети автономно в продължение на няколко месеца.

„Буревестник“ е способен да лети на изключително ниска височина и активно да маневрира, което ѝ позволява ефективно да избягва системите за противоракетна отбрана. Очакваната мощност на ядрената бойна глава достига един мегатон, което я прави едно от най-мощните стратегически средства за възпиране.

Разработването на ракетата продължава от 2001 г., след оттеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана. Според руското Министерство на отбраната, „Буревестник“ е планирано да влезе в експлоатация до 2027 г.

Ресурсът „Военен оптимист“ нарича „Буревестник“ „най-загадъчния елемент в „списъка с оръжия“ на Путин“, обявен през март 2018 г. Този списък, освен „Буревестник“, включва 200-тонната балистична ракета „Сармат“, безпилотния подводен апарат „Посейдон“, хиперзвуковата бойна глава „Авангард“ и бойния лазер „Пересвет“.

Принципът на действие на ядрената задвижваща система на ракетата е изключително прост. Системата помага за нагряване на въздуха, преминаващ през въздухозаборника, до няколко хиляди градуса. Това е, което задвижва ракетата. Реакторът не взаимодейства с въздуха по никакъв начин.

Според експерти, „Буревестник“ е тестван в неядрена конфигурация на полигона Капустин Яр и с атомна установка над Нова Земя.

Експертите смятат, че „Буревестник“ вероятно използва нов навигационен принцип, който позволява полети на дълги разстояния. Техническите му характеристики обаче все още са неизвестни.

Каналът „Военна хроника“ смята че „Буревестник“ е оръжие за гарантиран ответен удар. Той е практически неуязвим за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.