„Оръжие на гарантираното възмездие“: Какво се знае за новото руско wunderwaffe – ракетата „Буревестник“

„Очевидно Кремъл е уморен да играе втора цигулка в започнатата от Запада игра на повишаване на ескалацията. Русия беше поставяна пред свършен факт с доставката на ATACMS, Storm Shadow и Scalp на побъркания режим в Киев. Те заплашиха да доставят далекобойни ракети Taurus и Tomahawk. Докога може да продължава това? Москва отговори, както президентът Путин обеща, със зашеметяващ отговор. Русия вече разполага с ракета, способна да лети 14 часа (в действителност много по-дълго), незабелязана от прехвалените космически разузнавателни средства на НАТО, и дори с ядрена електроцентрала на борда“, пише „Московский комсомолец“.
На среща с генерали, която Путин проведе в съвместния команден пункт в зоната на бойните действия в Украйна, той каза следното: „Говорим за изпитание на крилата ракета „Буревестник“ с неограничен обсег и ядрена енергийна установка …В края на краищата това е уникално изделие, несравнимо с нищо друго в света“.
Според президента, когато за първи път обяви разработването на това оръжие през март 2018 г., някои „специалисти от много високо ниво и клас“ са казали: „Да, това е добра, достойна цел, но неосъществима в близко бъдеще.“
„И сега решителните тестове са завършени“, заключи президентът.
Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов съобщи, че на 21 октомври ракетата е прекарала повече от 14 часа във въздуха и е прелетяла повече от 14 000 километра (и това, според него, е далеч от границата). Това означава, че такава ракета е способна скрито да достави ядрена бойна глава от мегатонен клас до всяка (!) точка на планетата.
Путин отбеляза, че предстои много работа за внедряване на новата система и определяне на нейния клас. Експертите обаче оценяват, че „Буревестник“ предлага на Русия уникални военно-стратегически възможности. Руските потенциални противници просто няма да могат да създадат ефективна система за противоракетна отбрана, която да защитава от подобни ракети. А нисколетящата ракета може да дойде от всяка посока. „Следователно всички съвременни системи за противоракетна отбрана, като например „Златният купол“, които в момента се разработват на Запад, автоматично стават безполезни“, пише един ресурс.
И тогава си струва да се помисли два пъти дали да се свали такава ракета. В края на краищата, бордовия ядрен двигател е, както западните медии го описват, един вид „летящ Чернобил“.
Политологът Руслан Осташко нарече „Буревестник“ „политическа контрамярка срещу „Томахоук“ и студен душ за тези, които сериозно обмислят „болката дълбоко в Русия“. Ракетата е оборудвана с ядрена енергийна установка, което ѝ позволява да лети автономно в продължение на няколко месеца.
„Буревестник“ е способен да лети на изключително ниска височина и активно да маневрира, което ѝ позволява ефективно да избягва системите за противоракетна отбрана. Очакваната мощност на ядрената бойна глава достига един мегатон, което я прави едно от най-мощните стратегически средства за възпиране.
Разработването на ракетата продължава от 2001 г., след оттеглянето на САЩ от Договора за противоракетна отбрана. Според руското Министерство на отбраната, „Буревестник“ е планирано да влезе в експлоатация до 2027 г.
Ресурсът „Военен оптимист“ нарича „Буревестник“ „най-загадъчния елемент в „списъка с оръжия“ на Путин“, обявен през март 2018 г. Този списък, освен „Буревестник“, включва 200-тонната балистична ракета „Сармат“, безпилотния подводен апарат „Посейдон“, хиперзвуковата бойна глава „Авангард“ и бойния лазер „Пересвет“.
Принципът на действие на ядрената задвижваща система на ракетата е изключително прост. Системата помага за нагряване на въздуха, преминаващ през въздухозаборника, до няколко хиляди градуса. Това е, което задвижва ракетата. Реакторът не взаимодейства с въздуха по никакъв начин.
Според експерти, „Буревестник“ е тестван в неядрена конфигурация на полигона Капустин Яр и с атомна установка над Нова Земя.
Експертите смятат, че „Буревестник“ вероятно използва нов навигационен принцип, който позволява полети на дълги разстояния. Техническите му характеристики обаче все още са неизвестни.
Каналът „Военна хроника“ смята че „Буревестник“ е оръжие за гарантиран ответен удар. Той е практически неуязвим за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана.
Знае се че е направено от буре и вестник. 😀Тия ни взеха за мезе. 😘В задният двор да си го набутат бурето,а с вестника да се позабършат.Те така са свикнали . 😀
Телевизия Евроком, май сте объркали географското си положение за всички видове услуги, вкл и новинарски. Дърпам кабела и спирам да храня русофилската ТИ пропаганда!
Путлер го лъжат яко, окопалите се около него. Представят му велики неща, а всъщност нищо. И хоп паднал от прозореца.
КУКУУУУУУ КУКУУУУУУ
Иван Ставрев 🤣🤣🤣щом бай Ибан Ставрев казва, така ще е🤣🤣🤣
Иван Ставрев ВАЖНОТО Е ДА ЕБЕ МАЙКАТА НА УСРАЙНА ПА ПОСЛЕ АКО ЩЕ И ПОТОП.
Ама и вие от еВроком, „побъркания режим“ от Киев, побъркан, щото се опъна на гламавите руси…
Кирил Борисов как пък го прочете.
Какво да се знае? Произведена в Китай. 😉 Рошлясалите нищо работещо не могат да направят!
Нещо свясно да кажети най после. Нали знаете,че срещу Русия шега не бива.
Колко тъп трябва да си,за да знаеш,че подобни оръжия се произвеждат за респект,с дълбоко убеждение,че НЯМА да се използват!?
Понякога се правят прототип и малка серия,за доработка на технологиите и стоп,защото са ужасни скъпи и НЕНУЖНИ.
Ама пропагандата крещи..
Не дразнете РУСКАТА МЕЧКА. Бисмарк е казал: знам стотици начини да изкарам РУСКАТА МЕЧКА от бърлогата и нито един начин да я върна обратно.
Ивайло Велчев преди 100 години
Antonio Borissov Който не помни историята няма бъдеще.
пази бог сляпо да прогледне…
Време е да я пробват
Димо Валентинов Димов Вероятността да гръмне още в шахтата у тях си е над 90%! Как да го сторят?😅😂🤣
Иван Ставрев
Какво се опитвате да кажете ?🤔🌷
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Пробит си ти отзад ! И то с голям червен чеп
🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮
Толкова ниско ниво на пропаганда, толкова глупости на едно място! От целия бълвоч излиза, че ракетата е огромна, щом носи ядрена бойна глава с мощност около 1 мегатон плюс ядрен реактор. Такава ракета няма как да е особено маневрена и да лети много ниско. Тя е лесно откриваема и също толкова лесна за сваляне.
Впрочем, подобно на другите „безаналогови“ свръх оръжия, това е поредния пропаганден фейк. Производството на които в Рашистан върви с пълна сила, за разлика от това на реални и ефективни оръжия.
Изобщо не сте наясно първо се информирате за какво става въпрос.
А ти си поредният ПРОФАН, ПЪЛЕН СЪС ЗЛОБА И ФАШИСТКИ НАКЛОННОСТИ.
Пламен Александров Като видя „рашистан“ само и си ми ясен.
Пламен Александров, ти помреш за Америку
Иван Ставрев да де ама тогава не е имало ядрени технологии.Още повече той не казва че няма никога да падне даже дава пример.Какво тук не ти е ясно…???
Чавдар Пенев Тодор сега е водил 22войни с различни държави с цел завладяване , мания за величие, това е най-рядко населената държава, просто болен мозък!!
Евроком,що не вземете да се гръмнете?Без Страхил Ангелов и Николай Колев разбира се.
Иван Ставрев Докато го приложите ще напълните памперсите.
Иван Ставрев 🙄💊💊💊💉💉💉
Бисер Колев Дай ги на майка си и баща си, може и ти да ги пиеш, защото не ти е много акъла като те гледам!
Как държава, която една автоматична химикалка не може да сглоби прави тези супер, свръх военни простотии🤷🏻♂️чудо на чудесата 🤣
Ivelin Kostov за България ли говориш?!?!
Ивайло Иванов за една федерация от която нищо технологично не съм видял в ежедневието си последните 40 години.
Ivelin Kostov Ако имаше два грама мозък щеше да видиш.
Ivelin Kostov Ти вярно се много прост ,я влез и прочети какво е ивмислила и какво е дала Русия и СССР на човечеството.
Димо Валентинов Димов дай да видим. Какво около теб е със знак-направено в СССР или Русия? Една вещ поне.
Ivelin Kostov ти Руснаците не ги мисли. Гледай помиината яма тук.че това което те ни построиха и дадоха, още не можем да го разрушим.
Ивайло Иванов и кое са построили или дали в България?
Ivelin Kostov Телевезията ,Радиото ,Електрическото задвижване на влаковете ,Трансформатора,Видеото ,да продължавам ли .?Влез и чети преди та пишеш глупости Жълтопаветнико
Ама все пак зад всичко изработено в СССР, стои западен образец, всички автомобили, дори и най-скромната ЗАЗ-ка, са копи-пейст. Космическата им програма на „великия“ Корольов всъщност е стартирана от немски учен Хелмут Гьортруп от екипа на Вернен фон Браун, отвлечен след II СВО в СССР, „Калашников“ и той „странно“ е конструиран след отвличането на Шмайзер в СССР
Димо Валентинов Димов Преди да пишеш такива генерални твърдения: много от тези технологии са плод на международни усилия. Да – имаше руски и съветски инженери с важен принос, но телевизията, радиото, трансформаторите и електрическите влакове са резултат от разработки в различни държави и от много учени. Прочети малко история, преди да твърдиш, че една държава „ни е дала“ всичко. Кажи какво руско използаш в този момент?
Димо Валентинов Димов на какви хапчета си?! 🤣 Герамания е една от най-високо технологичните държави в света. Руснаците не могат да воюват, могат да дават жертви единствено. Чета аз и пак да питам, какво руско използваш в живота и ежедневието си. Кажи поне един предмет, не ми стреляй с геополитически измишльотини.
Ivelin Kostov Костов,ама ти вярно си олигофрен,както и тези,които вярват в глупостите които написа!
Ivelin Kostov Простотия до шия!
Ivelin Kostov Абе съединител, нали ти казах само за прайдове да се изказваш🐑! Те затова американските астронавти последните 35 години летяха с Руски ракети щото не могат нищо да направят🐑😂 бягай сега с мъжа си на прайда да лапате пи..ки😂
Valeri Vilhemov пак си спал отвит и халюцинираш 🤣🤣американски астронавти, освен някоя руска блондинка да са използвали, за друго няма шанс 😂😂 иначе на земята всичкото им наред, космоса тръгнахте да оправяте 😂
Ivelin Kostov Абе съединител ще млъкнеш пак както за заводите за коли в Германия и за милионите безработни😂😂Всеки път като ти запуша пед…ката уста и млъкваш😂 не става въпрос за космоса съединител а за технологиите на руските ракети🐑 Астронавтите на НАСА колко месеца стояха на МКС 😂😂😂отидоха за 8 дена стояха 10 медеца щото няма кой да ги върне🐑😂 вземай мъжа си и на прайда, само там си компетентен и кво стана видя ли безработен германец😂явно си видял и млъкна като бит пееееL😂😂Сега Германия се моли на Китай за чипове иначе затваря и другите заводи🐑😂
Ivelin Kostov Кой ти каза че не може ?Русия може всичко но има много дребни неща които другите правят по- ефтино и по- качествено.А иначе ,ако се наложи всичко могат да си правят сами.
Moruka Nikolov много искат, но нямат желание 🤣 голямо развитие.
Moruka Nikolov,права си! Рамките направиха руски лаптоп. Нищо, че тежи над 10 килограма, че батерията му се изтощава за нула време, но имат. Те имат и боен самолет, който излита от подводница….( има дори клип в Ю Тубе с него).Те и на Слънцето ще кацнат ако Путин им нареди…. И ар и “ Лада“ невидима….
Ivelin Kostov и защо??!!
Кое?
Предполагам, че единствената ти миниатюрна мозъчна гънка ти служи, само да не си обуеш гащите на опъки, щом не можеш да разбереш защо е така!
Признай си, че Глиши ти е казал това, или в краен случай Инджев :))))))
Бензин няма , рекети тества …
Михаил Мишев
Никъв бензин нема, мука, баарт ми
Михаил Мишев Мозък няма,коментари пише!😁
Alexandar Stoyanov Копейка обичаща руzzия от загниващия запад е класика 😂😂
Михаил Мишев Не си дорасъл да ми определяш кого да обичам!Много ти разбира булгура от копейки!Я си натискай парцалите в кочинката!😉
Alexandar Stoyanov Яж тоа руски шнур до край „патриотино“
Михаил Мишев Е,как да спориш с едноклетъчни?Войнстващата простащина не е аргумент!Остани си със здраве и не досаждай,умнико!
Alexandar Stoyanov Ти си толкова многоклетъчен , че даже имаш и допълнителна хромозома 🤣🤣
Михаил Мишев Кога се върнахте от там ?
Михаил Мишев бензин. Няма да имш ти
Dimitar Chorbadzhiyski той мозък няма за бензин говори
Михаил Мишев Голям виц каза,смехоране 😂
Михаил Мишев къде работиш, на някоя руска бензиностанция ли?:))))
Nikolay Nikodimov Пробитите копейки даже не четат оргинални руски сайтове и медии , те си знаят всичко от пред блока 😂😂
Какво значи възмездие? Това е отговор на нечия агресия! В този смисъл няма как агресорът да нанася удар на възмездието! Той следва да го получи по справедливост!
Ogniyan Nikolov Да и именно това се случва! Зеления клоун ще яде хурката,но е жалко за обикновените хора живеещи там!
Slavin Apostolov Хурката ще яде оня лудия от Кремъл! Никой в Украйна не ги иска руснаците! И никой в Европа не ги иска! Всички Зеленски ли ги е навил да мразят агресорите?
Slavin Apostolov Щото Зеленски четвърта година е окупирал руска територия и бомбардира градовете там, нали?
Jasmina Ivanova Кои територии визираш?
Slavin Apostolov Пасмина у нас са всички, които да искат да отклонят България от Европейския ѝ път на развитие и да ни върнат отново в лапите на руския империализъм с всички произтичащи от това ужаси, добре познати от близкото ни минало! За радост това никога повече няма да се случи, а на когото му е мъчно за Мордор, мракобесието и лагерите да си ходи там, а не да подвиква от Европа!
Че едва ли ще литне.
Пламен Спасов тя е летяла вече бе не четеш ли …???
Чавдар Пенев на пияници не вярвам.
Пламен Спасов много си просД бе селяндур !!!
Чавдар Пенев жена ти друго вика.
Чавдар Пенев ахаха. И какво? Ще идваш да го лигавиш ли?
Ай, чиба.
Пламен Спасов На тебе мозъчното ти вещество отдавна е литнало и за това
пишеш глупости понеже няма в кухата ти манерка нищо и не
можеш да мислиш.