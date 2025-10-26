OSINT анализатор публикува карта на позициите на ПВО около Москва

В интернет се появи карта, за която се твърди, че показва местоположението на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) около Москва. Диаграмата показва маркираните места на системите, според OSINT анализатора Jembob, който съобщи това на страницата си в социалната мрежа X, предава УНИАН.

- Реклама -

Публикуваната диаграма показва системи за противовъздушна отбрана, разположени в различни райони на руската столица, образувайки пръстен около града. Снимката показва системи и радари С-300 и С-400, покриващи важни обекти.

Наблюдателят отбеляза, че в Измайловски район на Москва се е появила нова система за противовъздушна отбрана С-400. Други системи С-300 и С-400 са разположени около града, за да създадат многослойна отбрана.

Въпреки че няма официално потвърждение от руската армия относно местоположението на системата, тя вече се обсъжда активно онлайн.