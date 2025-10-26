OSINT анализатор публикува карта на позициите на ПВО около Москва

В интернет се появи карта, за която се твърди, че показва местоположението на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) около Москва. Диаграмата показва маркираните места на системите, според OSINT анализатора Jembob, който съобщи това на страницата си в социалната мрежа X, предава УНИАН.
Публикуваната диаграма показва системи за противовъздушна отбрана, разположени в различни райони на руската столица, образувайки пръстен около града. Снимката показва системи и радари С-300 и С-400, покриващи важни обекти.
Наблюдателят отбеляза, че в Измайловски район на Москва се е появила нова система за противовъздушна отбрана С-400. Други системи С-300 и С-400 са разположени около града, за да създадат многослойна отбрана.
Въпреки че няма официално потвърждение от руската армия относно местоположението на системата, тя вече се обсъжда активно онлайн.
Войната е Зло! Тя е и в България!!! Убива Ни и Ни дебне като спуснат диверсант от много години! Подгизнало е на всякъде от банди плячкосващи всичко, до което се докоснат! Войната вилнее по пътищата, улиците и селата и градовете на България! Убива ни и ни топи…!Завряла се е в домовете на хората чрез чуждите престъпни медии и ни зомбира като многоглава кобра поглъщаща разума на хората! Завряла се е в учебните заведения, в детските градини и ги осакатява като инжектирана отровата си! Трови Вярата, Душата и Сърцето на българина!! Трови с лъжи и наркотици децата ни – малки и големи и ни лишава от бъдеще! Наднича от медицинските заведения, от магазините и от почти всички основополагащи държани структури! Дудне посредством съвременните информационни технологии и заглушава чрез поставени предатели истината за нея и ни превръща в прасета готови за заколени!!!Модерен,осъвременен, колониален фашизъм!!! Разбойниците и предателите на Род и Родина ще бъдат отстранени!Злото! Войната! Ще бъдат смазани с изпепеляващата СИЛА НА БОЖИЯТ МЕЧ- ПРАВОСЛАВНИЯТ КРЪСТ! ТОЙ Е ВДИГНАТ И Е В РЪЦЕТЕ НИ! ДРУГ ПЪТ/ПУТ НЯМАМЕ!!!
Оскарите наближават. Сега предстоят телефонни разговори от името на контравицемаршал Прутков с разчетите на зенитните установки, пияни, разбира се, в които ще се искат потвърждения на координатите, паролите и кодовете, за доказателство пред широката общественост.
На фона на разглобени перални.
Като гледам Росагитпропа ми харесва да се бият с украинците я корейци, я кубинци, я африкански племена, щото мрачните укри са бандеровци, пък африканците са аристократи. Да, ама като не ги гледам, ми поднасят руски мир с криви КНДР ракети „Орешак“, по нашите Тв канали, щели бързо да приключат с нас и с целия неруски мир. Добре, че в соца матрьошките плажуваха тука и сме наясно с тях, нали- ракетите“Гларус“, пак криви!
Това ПВО е практически безопасно за дронове.
Mitko Georgiev зависи.. влез в каналите, на любители на дронове там, и виж дискусиите , целия град е засипан с мощни системи за смущения особено по високите сгради, и дрон с радиоуправление много трудно ще лети.. интерференциите са брутално силни.
Димитър Димитров на новите дронове не им трябва радио управление а само снимка какво да изплющят.
Mitko Georgiev , бреййй… нали с това се занимавам.
Дроновете отдавна могат да летят по синтетичен и заредн предварително трак, но в последнния момент им трябва, макар и за малко да синхтонизират позицията си чрез GPS. Ако не го направят грешката е огромна и обесмисля начинанието на полета.
Сигурно грозев пак е намерил някой сървър, в който руснаците са забравили тази информация…
