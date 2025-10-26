НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Първи директен полет между Китай и Индия от пет години възобнови въздушните връзки между двете страни – ОБНОВЕНА

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Първият директен търговски полет между континентален Китай и Индия от над пет години кацна в Гуанджоу, съобщи АФП, позовавайки се на информация от летището. Събитието се разглежда като символична стъпка в предпазливото затопляне на отношенията между двете най-многолюдни държави в света.

          - Реклама -

          Полет 6E1703 на авиокомпанията IndiGo излетя от Колката и кацна в южния китайски град малко преди 4:00 часа сутринта (22:00 ч. българско време), официално възобновявайки директните въздушни връзки, които бяха преустановени през 2020 г. заради пандемията от COVID-19 и последвалото геополитическо напрежение.

          „Пряката въздушна връзка ще намали логистиката и транзитния час,“ коментира Раджив Сингх, председател на Индийската търговска камара в Колката, добавяйки, че това ще бъде от полза за бизнеса.

          Отношенията между Пекин и Ню Делхи постепенно се подобряват след смъртоносния сблъсък на границата в Хималаите през 2020 г., макар че двете страни остават стратегически съперници, борещи се за влияние в Азия.

          Индийското правителство приветства решението, като заяви, че възобновяването на полетите ще стимулира контактите между хората и ще спомогне за „постепенната нормализация на двустранните обмени.“

          Затоплянето на отношенията с Китай идва на фона на напрежение между Индия и САЩ, след като президентът Доналд Тръмп нареди налагане на 50% наказателни мита, обвинявайки Индия, че „подхранва войната в Украйна чрез покупка на руски петрол.“

          В момента вече има редовни полети между Индия и Хонконг, а от ноември се очаква да започнат нови маршрути от Ню Делхи до Шанхай и Гуанджоу.

          Историческите връзки между Колката и Китай датират още от британския колониален период, когато китайски търговци се заселват в района. Днес китайската общност в квартал Тангра остава емблематична част от културната и кулинарната идентичност на града.

          „Това е чудесна новина за хора като нас, които имат роднини в Китай. Въздушната връзка ще даде тласък на търговията, туризма и бизнес пътуванията,“ заяви Чен Кой Куи, лидер на гражданското общество в китайския квартал на Колката.

          Първият директен търговски полет между континентален Китай и Индия от над пет години кацна в Гуанджоу, съобщи АФП, позовавайки се на информация от летището. Събитието се разглежда като символична стъпка в предпазливото затопляне на отношенията между двете най-многолюдни държави в света.

          - Реклама -

          Полет 6E1703 на авиокомпанията IndiGo излетя от Колката и кацна в южния китайски град малко преди 4:00 часа сутринта (22:00 ч. българско време), официално възобновявайки директните въздушни връзки, които бяха преустановени през 2020 г. заради пандемията от COVID-19 и последвалото геополитическо напрежение.

          „Пряката въздушна връзка ще намали логистиката и транзитния час,“ коментира Раджив Сингх, председател на Индийската търговска камара в Колката, добавяйки, че това ще бъде от полза за бизнеса.

          Отношенията между Пекин и Ню Делхи постепенно се подобряват след смъртоносния сблъсък на границата в Хималаите през 2020 г., макар че двете страни остават стратегически съперници, борещи се за влияние в Азия.

          Индийското правителство приветства решението, като заяви, че възобновяването на полетите ще стимулира контактите между хората и ще спомогне за „постепенната нормализация на двустранните обмени.“

          Затоплянето на отношенията с Китай идва на фона на напрежение между Индия и САЩ, след като президентът Доналд Тръмп нареди налагане на 50% наказателни мита, обвинявайки Индия, че „подхранва войната в Украйна чрез покупка на руски петрол.“

          В момента вече има редовни полети между Индия и Хонконг, а от ноември се очаква да започнат нови маршрути от Ню Делхи до Шанхай и Гуанджоу.

          Историческите връзки между Колката и Китай датират още от британския колониален период, когато китайски търговци се заселват в района. Днес китайската общност в квартал Тангра остава емблематична част от културната и кулинарната идентичност на града.

          „Това е чудесна новина за хора като нас, които имат роднини в Китай. Въздушната връзка ще даде тласък на търговията, туризма и бизнес пътуванията,“ заяви Чен Кой Куи, лидер на гражданското общество в китайския квартал на Колката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия вдига залога: послание към Вашингтон

          Пламена Ганева -
          Русия предварително е уведомила Съединените щати за предстоящите учения на стратегическите ядрени сили. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руските...
          Политика

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на...
          Свят

          Путин губи увереност: Санкциите на Тръмп поразиха руската икономика

          Дамяна Караджова -
          Владимир Путин отдавна не е изглеждал толкова безпомощен. Той не бе очаквал санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions