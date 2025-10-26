Първи директен полет между Китай и Индия от пет години възобнови въздушните връзки между двете страни – ОБНОВЕНА

Първият директен търговски полет между континентален Китай и Индия от над пет години кацна в Гуанджоу, съобщи АФП, позовавайки се на информация от летището. Събитието се разглежда като символична стъпка в предпазливото затопляне на отношенията между двете най-многолюдни държави в света.

- Реклама -

Полет 6E1703 на авиокомпанията IndiGo излетя от Колката и кацна в южния китайски град малко преди 4:00 часа сутринта (22:00 ч. българско време), официално възобновявайки директните въздушни връзки, които бяха преустановени през 2020 г. заради пандемията от COVID-19 и последвалото геополитическо напрежение.

„Пряката въздушна връзка ще намали логистиката и транзитния час,“ коментира Раджив Сингх, председател на Индийската търговска камара в Колката, добавяйки, че това ще бъде от полза за бизнеса.

Отношенията между Пекин и Ню Делхи постепенно се подобряват след смъртоносния сблъсък на границата в Хималаите през 2020 г., макар че двете страни остават стратегически съперници, борещи се за влияние в Азия.

Индийското правителство приветства решението, като заяви, че възобновяването на полетите ще стимулира контактите между хората и ще спомогне за „постепенната нормализация на двустранните обмени.“

Затоплянето на отношенията с Китай идва на фона на напрежение между Индия и САЩ, след като президентът Доналд Тръмп нареди налагане на 50% наказателни мита, обвинявайки Индия, че „подхранва войната в Украйна чрез покупка на руски петрол.“

В момента вече има редовни полети между Индия и Хонконг, а от ноември се очаква да започнат нови маршрути от Ню Делхи до Шанхай и Гуанджоу.

Историческите връзки между Колката и Китай датират още от британския колониален период, когато китайски търговци се заселват в района. Днес китайската общност в квартал Тангра остава емблематична част от културната и кулинарната идентичност на града.