Първото Ел Класико е за Реал Мадрид! Килиан Мбапе и Джуд Белингам са големите герои

Реал Мадрид сложи край на тежката серия от четири поредни загуби от Барселона през миналия сезон! Възпитаниците на Шаби Алонсо спечелиха с 2:1 първото Ел Класико в Ла Лига за сезон 2025/26.

- Реклама -

В двубоя на „Бернабеу“ имаше много работа за съдийската бригада през цялата среща, а ВАР се намеси след само 120 секунди игра, за да отмени дузпа за Реал Мадрид. След още 10 минути домакините отново бяха покосени заради отменен гол на Килиан Мбапе заради минимална засада.

Логичното се случи в 22-рата минута, когато французинът беше изпуснат и откри за 1:0. Резултатът беше изравнен чрез Фермин Лопес в 38-ата минута, но каталунската радост траеше само пет минути. В 43‘ Джуд Белингам се възползва от подаване на Милитао за крайното 2:1.

След почивката ситуацията можеше да стане още по-тежка за шампионите след отсъдена дузпа за игра с ръка на Ерик Гарсия, но опитът на Мбапе беше спасен от Шчесни. В 68-ата минута беше отменен и гол на Белингам заради засада. След 100 минути игра Педри беше изгонен заради втори жълт картон.

В крайна сметка това се превърна в първа победа за Реал Мадрид след 553 дни чакане. „Кралете“ бяха натрупали четири поредни загуби в Ел Класико през миналата кампания.

Така Реал Мадрид е еднолично на върха със своите 27 точки. Барселона има 5 точки пасив след равен брой изиграни срещи – 10.