НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Пауло Дибала осигури върха в Серия А за Рома

          След този успех "римските вълци" събраха 18 пункта, колкото имат и Наполи, а Милан е с една точка по-малко

          1
          29
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Пауло Дибала вкара единственото попадение в двубоя между Рома и Сасуоло в осмия кръг на Серия А. Голът падна в първия четвърт час игра и резултатът остана непроменен до края на срещата. 

          - Реклама -

          С успеха „римските вълци“ се изравниха с Наполи на върха в класирането. Двата отбора имат по 18 точки, една повече от третия Милан.

          В неделя Рома можеше да постигне и по-убедителен успех, но пропуски го лишиха от такъв. Пелегрини нацели и напречната греда.

          В другите два мача от деня Торино победи Дженоа с 2:1, а Верона и Каляри завършиха наравно 2:2.

          Пауло Дибала вкара единственото попадение в двубоя между Рома и Сасуоло в осмия кръг на Серия А. Голът падна в първия четвърт час игра и резултатът остана непроменен до края на срещата. 

          - Реклама -

          С успеха „римските вълци“ се изравниха с Наполи на върха в класирането. Двата отбора имат по 18 точки, една повече от третия Милан.

          В неделя Рома можеше да постигне и по-убедителен успех, но пропуски го лишиха от такъв. Пелегрини нацели и напречната греда.

          В другите два мача от деня Торино победи Дженоа с 2:1, а Верона и Каляри завършиха наравно 2:2.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions