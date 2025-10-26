Пауло Дибала осигури върха в Серия А за Рома

Пауло Дибала вкара единственото попадение в двубоя между Рома и Сасуоло в осмия кръг на Серия А. Голът падна в първия четвърт час игра и резултатът остана непроменен до края на срещата.

- Реклама -

С успеха „римските вълци“ се изравниха с Наполи на върха в класирането. Двата отбора имат по 18 точки, една повече от третия Милан.

В неделя Рома можеше да постигне и по-убедителен успех, но пропуски го лишиха от такъв. Пелегрини нацели и напречната греда.

В другите два мача от деня Торино победи Дженоа с 2:1, а Верона и Каляри завършиха наравно 2:2.