Почина Салим Салимов – дългогодишен шампион на България по бокс

България загуби един от най-техничните и елегантни боксьори. Салим Салимов загуби битката с коварен тумор.

Талантът от Омуртаг разви своите боксови умения под надзора на Фикрет Ерджебов. Той спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през далечната 2000 година. В последствие взе бронзов медал на европейско първенство и се класира за олимпийските игри в Атина.

Салим Салимов бе част от едно славно поколение боксори заедно с братя Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев и Димитър Щилянов.