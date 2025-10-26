НА ЖИВО
          Почина Салим Салимов – дългогодишен шампион на България по бокс

          България загуби един от най-техничните и елегантни боксьори. Салим Салимов загуби битката с коварен тумор.

          Талантът от Омуртаг разви своите боксови умения под надзора на Фикрет Ерджебов. Той спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през далечната 2000 година. В последствие взе бронзов медал на европейско първенство и се класира за олимпийските игри в Атина.

          Салим Салимов бе част от едно славно поколение боксори заедно с братя Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев и Димитър Щилянов.

