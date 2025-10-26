НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Порязаха Мъри и Гьозтепе срещу Галатасарай

          Тимът на Станимир Стоилов на петото място в Суперлигата

          0
          25
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на шампиона Галатасарай в двубой от 10-ия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист поведе рано в резултата, но след това допусна бързо изравняване.

          - Реклама -

          Ключов момент в срещата обаче бе спорното изгонване още в края на първата част на бранителя на Гьозтепе Малком Мпуту с втори жълт картон – заради удар с лакът срещу звездата на истанбулския гранд Виктор Осимен. То се случи при резултат 1:1, а след това през втората част силният тим на Окан Бурук с човек повече взе своето.

          По този начин Гьозтепе записа втора поредна загуба и остава на временната пета позиция. Галатасарай е едноличен лидер с девет победи и само едно равенство.

          Отборът на Стоилов започна отлично двубоя и поведе още в 7-ата минута. Колеблива изява на Льорой Сане позволи на Гьозтепе да направи добра контраатака, при която бразилецът Жандерсон получи добър пас и стреля, но топката се удари в напречната греда на турския национален вратар Угурджан Чакър. Най-съобразителен при добавката обаче бе халфът Ефкан Бекироглу, който откри за гостите – 0:1.

          Галатасарай успя бързо да изравни. В 19-ата минута Фуркан Баир върна лошо топката и от това се възползва Виктор Осимен, който излъга полския вратар на Гьозтепе Матеуш Лис и насочи топката в мрежата – 1:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, защото съдията сметна, че преди гола последен с топката е играл крилото на “чим бом” Баръш Йълмаз, но ВАР показа, че всичко с попадението е наред и то бе зачетено. 

          Шампионите продължиха да натискат и да търсят пълния обрат в мача. В 35-ата минута Роланд Шалай бе близо да отбележи красив гол с далечен изстрел, но нацели страничната греда на гостите. Седем минути по-късно в мача настъпи ключов момент. При борба за топката с Виктор Осимен камерунският бранител на Гьозтепе Малком Мпуту удари в лицето нигерийския нападател и получи спорен втори жълт картон от рефера Огузхан Чакър. Така тимът на Стоилов трябваше да доиграва мача с човек по-малко.

          На почивката истанбулският гранд пусна в игра Мауро Икарди, а Стоилов пък предприе две рокади в състава си. Логично Галатасарай натисна здраво съперника си, като стражът на “гьоз-гьоз” Матеуш Лис направи няколко страхотни спасявания и извади опасни удари на Икарди и Осимен. Все пак обаче логичното се случи в 63-ата минута, когато бразилският халф на “чим бом” Габриел Сара вкара с плътен шут от дистанция, минал под плонжа на пазилия отлично дотук вратар на гостите – 2:1 и пълен обрат за домакините.

          Интригата в мача на практика приключи четири минути по-късно. При поредната атака на домакините Осимен стреля опасно с глава, Лис успя да избие, но Икарди с добавка отблизо вкара за комфортното 3:1 за Галатасарай. Тимът на Стоилов можеше да върне едно попадение след това – след грешка в защитата на домакините, но резервата Жуниор Олайтан от добра позиция прати топката далеч над вратата.

          Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на шампиона Галатасарай в двубой от 10-ия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист поведе рано в резултата, но след това допусна бързо изравняване.

          - Реклама -

          Ключов момент в срещата обаче бе спорното изгонване още в края на първата част на бранителя на Гьозтепе Малком Мпуту с втори жълт картон – заради удар с лакът срещу звездата на истанбулския гранд Виктор Осимен. То се случи при резултат 1:1, а след това през втората част силният тим на Окан Бурук с човек повече взе своето.

          По този начин Гьозтепе записа втора поредна загуба и остава на временната пета позиция. Галатасарай е едноличен лидер с девет победи и само едно равенство.

          Отборът на Стоилов започна отлично двубоя и поведе още в 7-ата минута. Колеблива изява на Льорой Сане позволи на Гьозтепе да направи добра контраатака, при която бразилецът Жандерсон получи добър пас и стреля, но топката се удари в напречната греда на турския национален вратар Угурджан Чакър. Най-съобразителен при добавката обаче бе халфът Ефкан Бекироглу, който откри за гостите – 0:1.

          Галатасарай успя бързо да изравни. В 19-ата минута Фуркан Баир върна лошо топката и от това се възползва Виктор Осимен, който излъга полския вратар на Гьозтепе Матеуш Лис и насочи топката в мрежата – 1:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, защото съдията сметна, че преди гола последен с топката е играл крилото на “чим бом” Баръш Йълмаз, но ВАР показа, че всичко с попадението е наред и то бе зачетено. 

          Шампионите продължиха да натискат и да търсят пълния обрат в мача. В 35-ата минута Роланд Шалай бе близо да отбележи красив гол с далечен изстрел, но нацели страничната греда на гостите. Седем минути по-късно в мача настъпи ключов момент. При борба за топката с Виктор Осимен камерунският бранител на Гьозтепе Малком Мпуту удари в лицето нигерийския нападател и получи спорен втори жълт картон от рефера Огузхан Чакър. Така тимът на Стоилов трябваше да доиграва мача с човек по-малко.

          На почивката истанбулският гранд пусна в игра Мауро Икарди, а Стоилов пък предприе две рокади в състава си. Логично Галатасарай натисна здраво съперника си, като стражът на “гьоз-гьоз” Матеуш Лис направи няколко страхотни спасявания и извади опасни удари на Икарди и Осимен. Все пак обаче логичното се случи в 63-ата минута, когато бразилският халф на “чим бом” Габриел Сара вкара с плътен шут от дистанция, минал под плонжа на пазилия отлично дотук вратар на гостите – 2:1 и пълен обрат за домакините.

          Интригата в мача на практика приключи четири минути по-късно. При поредната атака на домакините Осимен стреля опасно с глава, Лис успя да избие, но Икарди с добавка отблизо вкара за комфортното 3:1 за Галатасарай. Тимът на Стоилов можеше да върне едно попадение след това – след грешка в защитата на домакините, но резервата Жуниор Олайтан от добра позиция прати топката далеч над вратата.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions