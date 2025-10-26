Порязаха Мъри и Гьозтепе срещу Галатасарай

Воденият от Станимир Стоилов Гьозтепе загуби с 1:3 гостуването си на шампиона Галатасарай в двубой от 10-ия кръг на турската Суперлига. Тимът на българския специалист поведе рано в резултата, но след това допусна бързо изравняване.

Ключов момент в срещата обаче бе спорното изгонване още в края на първата част на бранителя на Гьозтепе Малком Мпуту с втори жълт картон – заради удар с лакът срещу звездата на истанбулския гранд Виктор Осимен. То се случи при резултат 1:1, а след това през втората част силният тим на Окан Бурук с човек повече взе своето.

По този начин Гьозтепе записа втора поредна загуба и остава на временната пета позиция. Галатасарай е едноличен лидер с девет победи и само едно равенство.

Отборът на Стоилов започна отлично двубоя и поведе още в 7-ата минута. Колеблива изява на Льорой Сане позволи на Гьозтепе да направи добра контраатака, при която бразилецът Жандерсон получи добър пас и стреля, но топката се удари в напречната греда на турския национален вратар Угурджан Чакър. Най-съобразителен при добавката обаче бе халфът Ефкан Бекироглу, който откри за гостите – 0:1.

Галатасарай успя бързо да изравни. В 19-ата минута Фуркан Баир върна лошо топката и от това се възползва Виктор Осимен, който излъга полския вратар на Гьозтепе Матеуш Лис и насочи топката в мрежата – 1:1. Първоначално попадението бе отменено заради засада, защото съдията сметна, че преди гола последен с топката е играл крилото на “чим бом” Баръш Йълмаз, но ВАР показа, че всичко с попадението е наред и то бе зачетено.

Шампионите продължиха да натискат и да търсят пълния обрат в мача. В 35-ата минута Роланд Шалай бе близо да отбележи красив гол с далечен изстрел, но нацели страничната греда на гостите. Седем минути по-късно в мача настъпи ключов момент. При борба за топката с Виктор Осимен камерунският бранител на Гьозтепе Малком Мпуту удари в лицето нигерийския нападател и получи спорен втори жълт картон от рефера Огузхан Чакър. Така тимът на Стоилов трябваше да доиграва мача с човек по-малко.

На почивката истанбулският гранд пусна в игра Мауро Икарди, а Стоилов пък предприе две рокади в състава си. Логично Галатасарай натисна здраво съперника си, като стражът на “гьоз-гьоз” Матеуш Лис направи няколко страхотни спасявания и извади опасни удари на Икарди и Осимен. Все пак обаче логичното се случи в 63-ата минута, когато бразилският халф на “чим бом” Габриел Сара вкара с плътен шут от дистанция, минал под плонжа на пазилия отлично дотук вратар на гостите – 2:1 и пълен обрат за домакините.

Интригата в мача на практика приключи четири минути по-късно. При поредната атака на домакините Осимен стреля опасно с глава, Лис успя да избие, но Икарди с добавка отблизо вкара за комфортното 3:1 за Галатасарай. Тимът на Стоилов можеше да върне едно попадение след това – след грешка в защитата на домакините, но резервата Жуниор Олайтан от добра позиция прати топката далеч над вратата.