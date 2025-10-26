Продължават разрушенията в контролираната част на Газа след нареждане на Кац

В ясен знак, че прекратяването на огъня в Газа е по-скоро процедурно, отколкото абсолютно, израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че е наредил на армията да продължи с офанзивните си действия. Фокусът е ясен: подземната мрежа на Хамас в зоните, които все още са под израелски контрол.

Приоритет №1: „Жълтата зона“

Докато текат деликатни преговори за размяна на пленници, Кац даде да се разбере, че военните цели остават в сила. „Разпоредих на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) да дадат приоритет на унищожаването на тунелите като основна задача в жълтата зона… наред със защитата на войниците и общностите,“ написа той в платформата X.

Този ход подчертава дълбокото недоверие на Израел и стратегическия императив за елиминиране на инфраструктурата, която позволи атаките на Хамас. Според Кац, това е „главната стратегическа мисия“ за постигане на „голямата победа“, като той отправи и стряскаща оценка: 60% от терористичните тунели все още съществуват.

Дипломация и „Планът Тръмп“

Действията на терен се случват паралелно с интензивни разговори на високо ниво с Вашингтон. Кац потвърди за обсъждания с американския вицепрезидент, държавния и военния министър, както и с командирите на CENTCOM.

Интересен детайл от изявлението му е споменаването на необходимостта от „прилагане на плана на президента Доналд Тръмп“ за пълното „демонтиране и унищожаване на всички терористични тунели“ и окончателното разоръжаване на Хамас.

Двойната мисия: Заложници и демилитаризация

Министърът на отбраната очерта две паралелни, но еднакво критични цели:

Моралната мисия: „Най-належащата морална мисия е завръщането на всички заложници и загинали в родните им домове… ще направим всичко, за да изпълним тази свещена и критична мисия.“ Стратегическата мисия: „Демилитаризацията на Газа чрез пълното унищожаване на терористичните тунели… заедно с разоръжаването на Хамас.“

Цената на споразумението

Всичко това се развива на фона на поетапното споразумение за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври. Първата му фаза, договорена с международно посредничество, включва освобождаване на израелски заложници срещу палестински затворници, частично изтегляне на ЦАХАЛ и планове за възстановяване на Газа под ново управление, изключващо Хамас.

Междувременно, хуманитарната цена на войната, започнала през октомври 2023 г., е потресаваща. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, загиналите са над 68 500 души, а ранените – повече от 170 300.