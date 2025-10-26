Протест във Велико Търново заради мътната вода и проблемите с водоснабдяването

Десетки жители на Велико Търново и околните населени места се събраха пред паметника „Майка България“, настоявайки за спешни мерки за решаване на проблема с водоснабдяването в града, съобщи кореспондентът на БГНЕС.
Вече втора седмица от чешмите тече мътна вода, което е предизвикало сериозно обществено недоволство.
Част от жителите посочват, че водата в домовете им постепенно се избистря, но други твърдят, че все още тече кафява и неизползваема течност.
Недоволните граждани започнаха подписка с искане за оставката на директора на „ВиК – Велико Търново“, настоявайки за пълна проверка на съоръженията и качеството на водата.
Местните власти все още не са обявили конкретни мерки, но общественият натиск расте, като протестиращите обещават нови демонстрации, ако проблемът не бъде решен в най-кратък срок.
