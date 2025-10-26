НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Протест във Велико Търново заради мътната вода и проблемите с водоснабдяването

          0
          51
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Десетки жители на Велико Търново и околните населени места се събраха пред паметника „Майка България“, настоявайки за спешни мерки за решаване на проблема с водоснабдяването в града, съобщи кореспондентът на БГНЕС.

          - Реклама -

          Вече втора седмица от чешмите тече мътна вода, което е предизвикало сериозно обществено недоволство.

          „Искаме реални действия, не обещания,“ заявиха протестиращи, обвинявайки институциите в бездействие и липса на прозрачност.

          Част от жителите посочват, че водата в домовете им постепенно се избистря, но други твърдят, че все още тече кафява и неизползваема течност.

          Недоволните граждани започнаха подписка с искане за оставката на директора на „ВиК – Велико Търново“, настоявайки за пълна проверка на съоръженията и качеството на водата.

          Местните власти все още не са обявили конкретни мерки, но общественият натиск расте, като протестиращите обещават нови демонстрации, ако проблемът не бъде решен в най-кратък срок.

          Десетки жители на Велико Търново и околните населени места се събраха пред паметника „Майка България“, настоявайки за спешни мерки за решаване на проблема с водоснабдяването в града, съобщи кореспондентът на БГНЕС.

          - Реклама -

          Вече втора седмица от чешмите тече мътна вода, което е предизвикало сериозно обществено недоволство.

          „Искаме реални действия, не обещания,“ заявиха протестиращи, обвинявайки институциите в бездействие и липса на прозрачност.

          Част от жителите посочват, че водата в домовете им постепенно се избистря, но други твърдят, че все още тече кафява и неизползваема течност.

          Недоволните граждани започнаха подписка с искане за оставката на директора на „ВиК – Велико Търново“, настоявайки за пълна проверка на съоръженията и качеството на водата.

          Местните власти все още не са обявили конкретни мерки, но общественият натиск расте, като протестиращите обещават нови демонстрации, ако проблемът не бъде решен в най-кратък срок.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          От последните минути: Река преля до Рилския манастир

          Никола Павлов -
          Река Елешница е преляла тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Движението по път ІІІ-107 Рила – Рилски манастир...
          Крими

          Два случая на домашно насилие в Перник само за ден

          Дамяна Караджова -
          Полицията в Перник разследва два отделни случая на домашно насилие, станали в един и същи ден – 25 октомври, съобщиха от ОДМВР.
          Общество

          Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда промяна в ползването на отпуска по бащинство

          Никола Павлов -
          Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е сред основните теми, които ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions