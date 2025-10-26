Протести в Севиля заради скандал с пропуснати изследвания за рак на гърдата

Хиляди протестиращи изпълниха улиците на Севиля, след като стана ясно, че стотици жени не са получили резултатите от своите изследвания за рак на гърдата, съобщи АФП.

- Реклама -

Консервативното правителство на южния регион Андалусия потвърди, че скандалът е засегнал най-малко 2 300 жени, които са преминали мамографии в държавни болници през последните години.

Всички тези изследвания са показали нередности или неубедителни резултати, изискващи допълнителни прегледи, но пациентките не са били уведомени. Това означава, че потенциални случаи на рак може да са останали неразкрити.

Регионалните власти все още не са дали ясно обяснение за провала, но обещаха да увеличат персонала в отделенията по мамография — мярка, която пациентски организации и активисти определят като крайно недостатъчна.

„Нашите животи не могат да чакат!“ и „Грешките в скрининга са атака!“ — тези възгласи ехтяха из улиците на Севиля, съобщават репортери от мястото.

Протести, водени основно от жени, избухнаха в няколко андалусийски града, а хиляди хора се включиха в демонстрациите.

В Испания регионалните правителства отговарят за общественото здравеопазване, което поставя Андалусия в центъра на скандала.

Случаят обаче предизвика напрежение и между лявото централно правителство в Мадрид и дясното регионално управление в Андалусия.

Организацията AMAMA – асоциация на жени с рак на гърдата, базирана в Севиля – призова за масов протест пред двореца „Сан Телмо“, седалището на регионалното правителство.

„Без забрава, без прошка, Бониля – оставка!“ скандираха демонстрантите, настоявайки лидерът на Андалусия Хуан Мануел Морено Бониля да се оттегли от поста си.

Бониля, чийто мандат изтича догодина, беше остро критикуван за начина, по който е управлявал кризата, довела до оставка на регионалния министър на здравеопазването.

Някои пациентки вече обявиха, че ще подадат жалби срещу регионалното правителство.

Бониля се извини публично по-рано този месец, но общественото недоволство продължава да расте.

Испанското здравно министерство съобщи, че ще извърши по-задълбочено проучване на националните програми за скрининг на рак, започвайки именно от Андалусия.