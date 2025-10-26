НА ЖИВО
          Война

          Путин обяви теста на нова ядрена крилата ракета за успешен

          Руският президент Владимир Путин похвали уникалното оръжие с ядрена мощност и обсег до 14 хиляди километра след финалното успешно изпитание на ракетата.

          Според президента на Русия всички решаващи тестове вече са завършени. Това сподели Путин във видео, публикувано от Кремъл по време на среща с военни служители. В същото видео, Владимир Путин нареди подготовката на инфраструктурата за въвеждането на това оръжие в руските въоръжени сили.

          Руският президент Владимир Путин похвали уникалното оръжие с ядрена мощност и обсег до 14 хиляди километра след финалното успешно изпитание на ракетата.

          Според президента на Русия всички решаващи тестове вече са завършени. Това сподели Путин във видео, публикувано от Кремъл по време на среща с военни служители. В същото видео, Владимир Путин нареди подготовката на инфраструктурата за въвеждането на това оръжие в руските въоръжени сили.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Хамас ще предаде тленните останки на израелски заложник като част от прекратяване на огъня в Газа

          Красимир Попов -
          Военният клон на Хамас, Бригадите Езедин ал-Касам, обяви, че ще предаде тленните останки на още един загинал израелски заложник в рамките на преговорите за...
          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи...

          78 КОМЕНТАРА

          3. Айде пак пропаганда, какво стана със Сърмата? Голямо бонго а сега още по голямо, айде не нам. Не можете един телевизор, или смарт фон да сглобите, новите ви ракетите най- много някое руско село да ударят.

          9. Ivelin Kostov Отдавна произвеждат перални и телефони ама ти понеже пасеш козите в балкана откъде да знаеш

          19. Той и близнака му Адолф все такива Wundervaffen измисляше през 1945 г. и а-ха Британия да капитулира

          20. Няма ли един свестен роосиян , който да се жертва и да затрие това гнусно кппеле – путин!!!

              • Иван Ганчев дай пример за нещо хубаво и руско или нещо което да ползваш и да върши работа, от чук по сложно не могат да направят.

              • Mitko Georgiev да дам пример на нещо тъпо като теб? Защо? В момента има още работещи джобни руски часовници от времето преди втората световна война. Мога да дам и други примери, но когато един часовник има повече гънки от теб няма смисъл!

          28. Знаем, знаем, помним и новите Лада ,която не можа да запали и УАЗката на която дръжката остана ръката му и танка АРМАТА помним , който блокира на Червения площад и направи задръстване , като на немски аутобан. Всичката им работа такава на тез пияни наглеци.

          30. Е, Путлер и фашизоидната му банда трябва да пуснат малко пропагандна плява за зомбираната биомаса, че иначе как ще оправдаят загубите си…то само психопатите живеят единствено с идеята за унищожение, страдание и дехуманизация…🤮🤮🤮

          34. Поредното „безаналогово“ оръжие, но както показа войната в Украйна, почти нищо от широко рекламираните руски разработки не е на фронта. Единствено Кинжал се употребява в хомеопатични количества.

            • Пламен Александров И за какво да използва мощни, скъпи оръжия в Украйна. Те са за нападение на първоизточника на проблемите.

              • Ейййй, опасни , платени и заблудени долни гадинки сте…! Хиляди християнски момчета измряха заради тези, на които слугувате бе седесарчета немислещи…!Да за три дни Русия влезе в Киев и ги накара да седнат да преговарят. Е вече няма да ги пита за преговори. Имат още малко преграждения и пътят към Киев е свободен…!!!

              • В. М. Това за тайните свръх оръжие на СССР го слушам от дете. „- Ти не гледай, че правят москвичи, там хвърлят всичко за военните, да знаеш какви страшни оръжия имат.
                – Е да де, ама защо тия с руските оръжия все ядат пердах в Близкия изток?
                – Мани ги тия араби, те са прости. Виж, руснака е друго! Те през Войната…“
                Гледам и сега пропагандата продължава със същите щампи като от соца…

              • Georgi Georgiev Всъщност е „Киев за 72 часа“. Каза го генерас Марк Мили близо месец ПРЕДИ да започне СВО. За да насере от страх цялата Европа да дава кинти за НАТО. Това не стана, та затова го подадоха на мисирки и папагали да го рецитират като изоглавени.
                И съвсем случайно след като Бидонът беше сменен от Перчемът, генераса стана не безполезен, а направо вреден и му бяха отнети охраната и достъпа до поверителна информация. Такава е съдбата на губещите НПО функционери.

            • Пламен Александров Само да запали Арматата и да успее да излети Су 57 ще видят украинците!

              • Ivan Ivanov Танкът Т-14 Армата, опростена версия на Т-95, се оказа твърде скъп за руснаците! Да не говорим, че повечето му системи не работят. Аналогично и Су-57, няма нов двигател, новите радари също ги няма, само новата форма.

              • Ivan Ivanov Е айде де, от кога се кани… Целия свят да види Великая страна необятния хаха …
                С кое с изгнилия Орешник ли от 60 – те

          35. и пво-то беше успешно , имаше клипове в пропадналия сатанински ютуб ,акетата излита ,отива до луната презарежда прави обратен на марс и се връща да унищожи всичко , колко държави се набутаха да купят руско пво,по-добре да бяха инвестирали в млада ветринска народна република ,там поне краля изплаща дивиденти във формата на любов ,тук и любов няма

              • Ivaylo Tzanov Не ми се мисли ако тръгне с коне .Виж с магаренцата какво прави .Даже Сащ и цялото НАТО ги е страх от магаренцата .А ако тръгне с конете

              • Димо Валентинов Димов И какво направи? Я ми кажи какво спечели? А колко загуби? Според мен Путнята е таен агент на НАТО.

