Путин обяви теста на нова ядрена крилата ракета за успешен

Руският президент Владимир Путин похвали уникалното оръжие с ядрена мощност и обсег до 14 хиляди километра след финалното успешно изпитание на ракетата.

Според президента на Русия всички решаващи тестове вече са завършени. Това сподели Путин във видео, публикувано от Кремъл по време на среща с военни служители. В същото видео, Владимир Путин нареди подготовката на инфраструктурата за въвеждането на това оръжие в руските въоръжени сили.