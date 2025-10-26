НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Радев отива на инвестиционен форум в Саудитска Арабия

          10
          87
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“. Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие.

          - Реклама -

          На 27 октомври президентът ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

          На 28 октомври българският държавен глава ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“.

          В рамките на международното събитие президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво. 

          „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute – неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“.

          В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

          Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“. Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие.

          - Реклама -

          На 27 октомври президентът ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

          На 28 октомври българският държавен глава ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“.

          В рамките на международното събитие президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво. 

          „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute – неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“.

          В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          От последните минути: Река преля до Рилския манастир

          Никола Павлов -
          Река Елешница е преляла тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Движението по път ІІІ-107 Рила – Рилски манастир...
          Крими

          Два случая на домашно насилие в Перник само за ден

          Дамяна Караджова -
          Полицията в Перник разследва два отделни случая на домашно насилие, станали в един и същи ден – 25 октомври, съобщиха от ОДМВР.
          Общество

          Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда промяна в ползването на отпуска по бащинство

          Никола Павлов -
          Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е сред основните теми, които ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на...

          10 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions