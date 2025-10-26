Русия е създала таен полигон в потънал ферибот в Балтийско море

Руснаците вероятно са създали таен тренировъчен полигон за подводни операции в потъналия в Балтийско море ферибот „Естония“. Той е предназначен да наблюдава военноморската активност на страните от НАТО, според съвместно разследване на германските издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.
Фериботът „Естония“ потъва през 1994 г. по време на буря, докато е пътувал от Талин за Стокхолм. Корабът потъва, а 852 души загиват. След инцидента властите във Финландия, Естония и Германия затвориха достъпа до „Естония“.
Според разследването руските разузнавателни служби са поставили подводни устройства на потъналия кораб, които им позволяват да контролират дронове и подводни роботи. Тези устройства могат също така да събират акустични сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО.
Източници от западни разузнавателни агенции съобщиха на журналисти, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания стои зад тези операции. Това е секретно звено, докладващо директно на руското Министерство на отбраната.
Разследването посочва, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания контролира флот от специални кораби, мини-подводници и подводни дронове. Един такъв кораб е разузнавателният кораб „Янтар“, който военноморските сили на НАТО многократно са засичали близо до подводни кабели и критична инфраструктура в Северно и Балтийско море.
Освен това, разследването споменава, че руски компании са закупували съвременни западни технологии за подводно наблюдение от много години чрез мрежа от посредници. Някои от тези фирми са били регистрирани в Кипър.
Послушен параноик написал ,,статия“ по поръчка,и се получил този бълвоч.
Евроком като нова и бтв-освен простотии-НИЩО ДРУГО…СЕРСЕМИ
На мен пък журналистите ми казаха, че разузнавателните устройства в потънали ферибот са на Великобритания за да подмушва и наблюдава руски подводници и кораби.
Сигурно са били от бтв и нова тия журналя
OТ ДА Н С
Те руснаците си знаят работа
Неколко тона “бело”трескаво изхвърлени от трюма набързо от страх и,заради бурята с 6-8 метрови вълни не са успяли да херметизират отново кораба и така се е озовал на дъното.
Простотиите са ви безгранични – печелите кафявия скункс!
Няма начин Гроздевия “великия разследващ“ да не се е наврял и там за да ни даде тази “информация“😂😂😂😂
Орките един цветен телевизор не могат да направят, кви подводни операции, кви пет рубли? Консервата им курск като потъна, един месец я обикаляха като изоглавени и накрая холандците им я изкараха, пълен смях са блатните…
Значи, вие, понеже сте умници, много напреднали нехнологично и големи храбреци, ще извадите руснаците от там още утре, нали така?
ГОЛЯМ СТРАХ ЭТ РУСИЯ .Не мога да разбера ..Едни казват Русия е слаба няма нищо .Бедни пияни пред фалит ..А пък всичко което стане от протести до избори , кибер атаки все Русия ..Уточните слаба ли е или е силна и вие страх от нея .
Г-н Петьо Рашков, бихте могли да уточните правописа си според нашата книжовна норма. Няма лошо и да се казваш Пьотр, Петя. С руския вариант на фамилията Ви, се затруднявам, може би Рашеев, но това си е Ваш проблем.
Тъпа е !
Има някои не български букви в съчинението. Дали е от клавиатурата?
Груба грешка. Това е полигона в язовир Искър.
Emil Davidkov Ооо, не наливайте масло…
Дайте кадри от подводния полигон?
Аз ли да ги подсетя, че трябва да мине един Противолодъчен кораб и да изсипе дълбоководни бомби и всичко е 6, там е плитко до 80 метра максимално! 🤣🤣🤣
Закупили оборудване…Все едно, те не продават…
Бареков личната мисирка на тиквата.
Това от Кая Калас или от Марк Рюте го знаете🤣🤣🤣
РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Колко е велика, тов.Леееевски!? Ако се срамувате от името си, защо изопачавате друго, достойно име?
Дришня