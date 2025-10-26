Русия е създала таен полигон в потънал ферибот в Балтийско море

Руснаците вероятно са създали таен тренировъчен полигон за подводни операции в потъналия в Балтийско море ферибот „Естония“. Той е предназначен да наблюдава военноморската активност на страните от НАТО, според съвместно разследване на германските издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Фериботът „Естония“ потъва през 1994 г. по време на буря, докато е пътувал от Талин за Стокхолм. Корабът потъва, а 852 души загиват. След инцидента властите във Финландия, Естония и Германия затвориха достъпа до „Естония“.

Според разследването руските разузнавателни служби са поставили подводни устройства на потъналия кораб, които им позволяват да контролират дронове и подводни роботи. Тези устройства могат също така да събират акустични сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО.

Източници от западни разузнавателни агенции съобщиха на журналисти, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания стои зад тези операции. Това е секретно звено, докладващо директно на руското Министерство на отбраната.

Разследването посочва, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания контролира флот от специални кораби, мини-подводници и подводни дронове. Един такъв кораб е разузнавателният кораб „Янтар“, който военноморските сили на НАТО многократно са засичали близо до подводни кабели и критична инфраструктура в Северно и Балтийско море.

Освен това, разследването споменава, че руски компании са закупували съвременни западни технологии за подводно наблюдение от много години чрез мрежа от посредници. Някои от тези фирми са били регистрирани в Кипър.