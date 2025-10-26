НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Война

          Русия е създала таен полигон в потънал ферибот в Балтийско море

          Ферибота Естония
          Ферибота Естония
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руснаците вероятно са създали таен тренировъчен полигон за подводни операции в потъналия в Балтийско море ферибот „Естония“. Той е предназначен да наблюдава военноморската активност на страните от НАТО, според съвместно разследване на германските издания WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

          Фериботът „Естония“ потъва през 1994 г. по време на буря, докато е пътувал от Талин за Стокхолм. Корабът потъва, а 852 души загиват. След инцидента властите във Финландия, Естония и Германия затвориха достъпа до „Естония“.

          Според разследването руските разузнавателни служби са поставили подводни устройства на потъналия кораб, които им позволяват да контролират дронове и подводни роботи. Тези устройства могат също така да събират акустични сигнатури на военни кораби и подводници на НАТО.

          Източници от западни разузнавателни агенции съобщиха на журналисти, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания стои зад тези операции. Това е секретно звено, докладващо директно на руското Министерство на отбраната.

          Разследването посочва, че руската Главна дирекция за дълбоководни изследвания контролира флот от специални кораби, мини-подводници и подводни дронове. Един такъв кораб е разузнавателният кораб „Янтар“, който военноморските сили на НАТО многократно са засичали близо до подводни кабели и критична инфраструктура в Северно и Балтийско море.

          Освен това, разследването споменава, че руски компании са закупували съвременни западни технологии за подводно наблюдение от много години чрез мрежа от посредници. Някои от тези фирми са били регистрирани в Кипър.

          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи...
          Война

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Пламена Ганева -
          В югозападния Судан настъпи тежка хуманитарна катастрофа, след като град Ел-Фашер в Дарфур падна под контрола на подкрепяните от ОАЕ Сили за бърза подкрепа...

          29 КОМЕНТАРА

          4. На мен пък журналистите ми казаха, че разузнавателните устройства в потънали ферибот са на Великобритания за да подмушва и наблюдава руски подводници и кораби.

          7. Неколко тона “бело”трескаво изхвърлени от трюма набързо от страх и,заради бурята с 6-8 метрови вълни не са успяли да херметизират отново кораба и така се е озовал на дъното.

          9. Няма начин Гроздевия “великия разследващ“ да не се е наврял и там за да ни даде тази “информация“😂😂😂😂

          10. Орките един цветен телевизор не могат да направят, кви подводни операции, кви пет рубли? Консервата им курск като потъна, един месец я обикаляха като изоглавени и накрая холандците им я изкараха, пълен смях са блатните…

          11. Значи, вие, понеже сте умници, много напреднали нехнологично и големи храбреци, ще извадите руснаците от там още утре, нали така?

          12. ГОЛЯМ СТРАХ ЭТ РУСИЯ .Не мога да разбера ..Едни казват Русия е слаба няма нищо .Бедни пияни пред фалит ..А пък всичко което стане от протести до избори , кибер атаки все Русия ..Уточните слаба ли е или е силна и вие страх от нея .

            • Г-н Петьо Рашков, бихте могли да уточните правописа си според нашата книжовна норма. Няма лошо и да се казваш Пьотр, Петя. С руския вариант на фамилията Ви, се затруднявам, може би Рашеев, но това си е Ваш проблем.

            • Г-н Петьо Рашков, бихте могли да уточните правописа си според нашата книжовна норма. Няма лошо и да се казваш Пьотр, Петя. С руския вариант на фамилията Ви, се затруднявам, може би Рашеев, но това си е Ваш проблем.

            • Г-н Петьо Рашков, бихте могли да уточните правописа си според нашата книжовна норма. Няма лошо и да се казваш Пьотр, Петя. С руския вариант на фамилията Ви, се затруднявам, може би Рашеев, но това си е Ваш проблем.

            • Г-н Петьо Рашков, бихте могли да уточните правописа си според нашата книжовна норма. Няма лошо и да се казваш Пьотр, Петя. С руския вариант на фамилията Ви, се затруднявам, може би Рашеев, но това си е Ваш проблем.

          15. Аз ли да ги подсетя, че трябва да мине един Противолодъчен кораб и да изсипе дълбоководни бомби и всичко е 6, там е плитко до 80 метра максимално! 🤣🤣🤣

