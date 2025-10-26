Руската армия обкръжи Купянск

Руските въоръжени сили са обкръжили град Купянск в Харковска област на Украйна и чрез флангова маневра са превзели мостовете на украинските въоръжени сили през река Оскол от юг. Това съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов в доклад до върховния главнокомандващ Владимир Путин, предава ТАСС.

„В направлението на действията на групировка войски „Запад“ е обкръжен град Купянск. Междувременно щурмови отряди на 68-ма мотострелкова дивизия на 6-та армия, след като изпълниха флангова маневра, превзеха вражеските мостове през река Оскол южно от града“, заяви началникът на Генералния щаб.