      понеделник, 27.10.25
          Руската армия обкръжи Купянск

          Руските въоръжени сили са обкръжили град Купянск в Харковска област на Украйна и чрез флангова маневра са превзели мостовете на украинските въоръжени сили през река Оскол от юг. Това съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов в доклад до върховния главнокомандващ Владимир Путин, предава ТАСС.

          „В направлението на действията на групировка войски „Запад“ е обкръжен град Купянск. Междувременно щурмови отряди на 68-ма мотострелкова дивизия на 6-та армия, след като изпълниха флангова маневра, превзеха вражеските мостове през река Оскол южно от града“, заяви началникът на Генералния щаб.

          „В направлението на действията на групировка войски „Запад“ е обкръжен град Купянск. Междувременно щурмови отряди на 68-ма мотострелкова дивизия на 6-та армия, след като изпълниха флангова маневра, превзеха вражеските мостове през река Оскол южно от града“, заяви началникът на Генералния щаб.

          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас" на 7 октомври 2023 г., съобщи...
          Война

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Пламена Ганева -
          В югозападния Судан настъпи тежка хуманитарна катастрофа, след като град Ел-Фашер в Дарфур падна под контрола на подкрепяните от ОАЕ Сили за бърза подкрепа...
          Политика

          Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

          Пламена Ганева -
          Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не...

          90 КОМЕНТАРА

          3. И загуби 10:1, заслужава ли си….освен, че отново показват, че за тях човешкия фактор е нищо!

            • Много сте заблуден. Ще бъде гробница на украинските бойци, ако не успеят да направят пробив или се предадат. Братята Руснаци имат опит още от ВСВ срещу хитлеристите. Историята показва, че в Русия трудно се оцелява, ако си решил да воюваш срещу руския народ! Европа мооже бии е забравила за опитите на Наполеон и Хитлер!!

          11. Боже,Боже ,каква простотия става в момента.Млади хора се избиват като кучета,и ние се радваме.То извратения РИМ ряпа да яде.Дебели,оядени хорица ,седят пред телевизора и се радват на смъртта.

            • Само с едно не съм съгласен.Че се избиват като кучета.В еврогейският съюз за убийство на куче влизаш в затвора. За убийство на милиони хора на войната – не.

          15. Ридайте предатели и фашистки фашкии и тренирайте за здрави ръце, че да не падате като афганистанците от колесниците като се разбягат педофилите от ФАЩ

          17. Утре ще има нова новина, ликвидирани 3000 души от Мордовия – Мордор област в РФ! ( Какво съвпадение Мордавия- Мордор) Попаднали в капан в обсега на М142 HIMARS !

            • Брей! Значи тая вечер можеш да си легнеш без гащи и да спиш спокойно. А на сутринта… Кой ти мисли в толкова далечна перспектива…

            • Ридайте предатели и фашистки фашкии и тренирайте за здрави ръце, че да не падате като афганистанците от колесниците като се разбягат педофилите от ФАЩ

            • Raycho Peev е по-добре от предател без гражданство, джендър и поклонник на фашисти, педофили и педери. Тренирай предмишница и ръце, че като виснеш от хамерикански колесник да не паднеш веднага 😉

              • Raycho Peev като те гледам ти какъв си умен ако участваш на конкурс за тъпаци от тъпотия ще изпуснеш първото място. Толкова си прост, че вашите са те представяли като детето на съседите и ги е било срам да те запознаят с баба ти. Майка ти до последо е съжалявала, че те е събрала с лъжицата от пода и не те е оставила да отечеш в канала 😉. Не се напрягай чиче, че ще си изпържиш и последните две загинали клетки у клямбуркащата главица.
                П.С. притеснявам се за вас празно главните джендър олигофрени от Козяк сериозна дрога ви сипват, съвет спри фентинила и си лъхай Кале така ще се наслаждаваме на момента, в който окапвате като гнили круши от колесниците по-епично ще е някак си 😉. Напъни се повече, че с тея 5 думи в речника си доста скучен противник ама то какво да очакваш от продажна подлога, вие мнение си нямате, нито мисъл чакате да ви спуснат някоя дъвка, че да имате какво да изсерете през предателските си вонящи на американски лайна усти

            • Колкото е нужно съединител, явно не знаеш значението на думите РОД и РОДИНА🐑от лапане на пи…ки на София прайд не знаеш тези думи!

            • Не знам колко!чували и милиарди, но виждам как заради неадекватните действия на странните създания, които са начело на ЕС, Европа потъва. С ти си се радвай през това време колко руснаци са умрели и си бленувай щастливия край, дето всеки ден ти го вменяват „системните“.

            • Асен Кънев Толкова колкото ,когато ….само ,че света ,,разбира едно две “ съвсем елементарни нещица 🤔 Че някоИ с ,,чужди флагчета“ го играят на неразбрали 😊…си е тяхна грижа драги

            • Anatoli Georgiev Нито Берлин е цел, нито войната, слава богу е същата. Само лафовете вероятно са подобни.

          26. Украйна успя да получи това, което искаше – война с Русия.
            Нека сега си воюва.
            България не трябва да й помага!

          27. И сега ми е интересно кога битивиту ще се доберат до тая новина?Щото тя е от тъмни зори.Бравас,евроком.

            • И превзема села без никаква стратегическа (че даже и тактическа) стойност, нали? Всеки превзет град става такова място. „Утре“ вероятно така ще се каже за Запорожие и Харков, а защо не и за Одеса?

            • Fifa Dimitrov не е нужно укрофашистите сами се слагат на мушката, като привършат бандеровците ще почистят останалата част от страната!

            • Fifa Dimitrov по БТВ и НОВА ли чакаш да ти кажат че цялото НАТО не могат да спрат руснаците 🤔😂😂

            • Fifa Dimitrov не стои на 1 място, отстъпва. Бяха до Киев, суми беше обкръжено, Бяха в Херсон. Тия градове са освободени.

