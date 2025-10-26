Руската армия обкръжи Купянск

Руските въоръжени сили са обкръжили град Купянск в Харковска област на Украйна и чрез флангова маневра са превзели мостовете на украинските въоръжени сили през река Оскол от юг. Това съобщи началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов в доклад до върховния главнокомандващ Владимир Путин, предава ТАСС.
„В направлението на действията на групировка войски „Запад“ е обкръжен град Купянск. Междувременно щурмови отряди на 68-ма мотострелкова дивизия на 6-та армия, след като изпълниха флангова маневра, превзеха вражеските мостове през река Оскол южно от града“, заяви началникът на Генералния щаб.
Браво,хубава новина!
Бой по фашистите.
И загуби 10:1, заслужава ли си….освен, че отново показват, че за тях човешкия фактор е нищо!
Грешно си уведомен,10:1,но се отнася за противника.
Браво
Как една непобедима армия ще я победи фашистка сган?!
Никога!
Напред, братушки!
Мачкай украйнската сган.
После и шибаните англосаксонци
Голямо тричане ще падне.
БРАВО БРАТУШКИ!!!
ВРЕМЕ Е И ЕВРОЛАЙНАРНИКА. ДА. СЕ РАЗЧИСТИ!!!
Олелеее,а ще остане ли нещо от тази руска армия?Купянск ще е гробницата им.
Много сте заблуден. Ще бъде гробница на украинските бойци, ако не успеят да направят пробив или се предадат. Братята Руснаци имат опит още от ВСВ срещу хитлеристите. Историята показва, че в Русия трудно се оцелява, ако си решил да воюваш срещу руския народ! Европа мооже бии е забравила за опитите на Наполеон и Хитлер!!
МАЧКАЙ РУССИЯ СИЛА
Боже,Боже ,каква простотия става в момента.Млади хора се избиват като кучета,и ние се радваме.То извратения РИМ ряпа да яде.Дебели,оядени хорица ,седят пред телевизора и се радват на смъртта.
Само с едно не съм съгласен.Че се избиват като кучета.В еврогейският съюз за убийство на куче влизаш в затвора. За убийство на милиони хора на войната – не.
Само така
Снежанка Ангелова И после на задна кво ша кажеш
Емил Йорданов
Ще кажа, че м@йка ти е трябвало да го гълта…
Още има глупендери дет си мислят, че Украйна има шанс
Наблюдавам реакция на объркване с наченки на истерия. Забавно е 🙂
Ридайте предатели и фашистки фашкии и тренирайте за здрави ръце, че да не падате като афганистанците от колесниците като се разбягат педофилите от ФАЩ
Нищо не е обкръжила а ще духа супата . 🤣🤣🤣
Дали? Просто изчакай малко и задръж този нервен смях.
😂🤣😅
Georgi Georgiev
ще духаш естествено…😂🤣
Ivan Zaprianov Е ти така си правил та знаеш .🤣🤣🤣
Georgi Georgiev
Махни това знаме, че ставаш за смях… Още нищо не разбрал, като Мурсула с пералните чипове!😂🤣
Ivan Zaprianov Тебе ще те махна и ти си мурсула. Ха-ха-ха
Утре ще има нова новина, ликвидирани 3000 души от Мордовия – Мордор област в РФ! ( Какво съвпадение Мордавия- Мордор) Попаднали в капан в обсега на М142 HIMARS !
Брей! Значи тая вечер можеш да си легнеш без гащи и да спиш спокойно. А на сутринта… Кой ти мисли в толкова далечна перспектива…
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Европедалите се пукат яд
с много груз 200
вЕрвай си, още малко!
Bocho Nikolov ТИ НЕ СИ ВЯРВАШ
Българските граждани с руско самосъзнание се подмокрят от удоволствие !!!
Да съединител, почти колкото тебе, когато си на София прайд😂
Raycho Peev е по-добре от предател без гражданство, джендър и поклонник на фашисти, педофили и педери. Тренирай предмишница и ръце, че като виснеш от хамерикански колесник да не паднеш веднага 😉
Raycho Peev ЩЕ ГОВОРИМ СЛЕД 2 МЕСЕЦА ТОГАВА УКРИТЕ И ВАС НЯМА ДА ВИ ИМА
Дарин Велков Оффф , поредния мнооого прост путираст !!!
Raycho Peev като те гледам ти какъв си умен ако участваш на конкурс за тъпаци от тъпотия ще изпуснеш първото място. Толкова си прост, че вашите са те представяли като детето на съседите и ги е било срам да те запознаят с баба ти. Майка ти до последо е съжалявала, че те е събрала с лъжицата от пода и не те е оставила да отечеш в канала 😉. Не се напрягай чиче, че ще си изпържиш и последните две загинали клетки у клямбуркащата главица.
П.С. притеснявам се за вас празно главните джендър олигофрени от Козяк сериозна дрога ви сипват, съвет спри фентинила и си лъхай Кале така ще се наслаждаваме на момента, в който окапвате като гнили круши от колесниците по-епично ще е някак си 😉. Напъни се повече, че с тея 5 думи в речника си доста скучен противник ама то какво да очакваш от продажна подлога, вие мнение си нямате, нито мисъл чакате да ви спуснат някоя дъвка, че да имате какво да изсерете през предателските си вонящи на американски лайна усти
Май много си бягал от час по български език, Чебурашка?! 🐒
Не беше ли след два дни бе, Маринчо?!
🤣🤣🤣
Raycho Peev
А, ти се на(ираш 😂🤣🤣
Запри,…янов!У….бре!
Ех, Рай4о, Рай4о! Прост си като Райкин боб.
Уаууу. И това колко милиарда $ и черни чували им струваше?
Колкото е нужно съединител, явно не знаеш значението на думите РОД и РОДИНА🐑от лапане на пи…ки на София прайд не знаеш тези думи!
Не знам колко!чували и милиарди, но виждам как заради неадекватните действия на странните създания, които са начело на ЕС, Европа потъва. С ти си се радвай през това време колко руснаци са умрели и си бленувай щастливия край, дето всеки ден ти го вменяват „системните“.
Бай Иване много си готин каквото пося това ще го вземеш.
Абе Евроком, колко Ви плащат да пишете 1:1 руски наративи от миналата седмица?
Асен Кънев
Много
Асен Кънев Толкова колкото ,когато ….само ,че света ,,разбира едно две “ съвсем елементарни нещица 🤔 Че някоИ с ,,чужди флагчета“ го играят на неразбрали 😊…си е тяхна грижа драги
Те даже са пред Берлин 😂😂😂
Anatoli Georgiev Нито Берлин е цел, нито войната, слава богу е същата. Само лафовете вероятно са подобни.
Украйна успя да получи това, което искаше – война с Русия.
Нека сега си воюва.
България не трябва да й помага!
Напълно съм съгласен със теб
И сега ми е интересно кога битивиту ще се доберат до тая новина?Щото тя е от тъмни зори.Бравас,евроком.
Когато вече няма как да мълчат, ще кажат :)))
Цанко Иванов ти лично Путкин ли ти докладва 😅
Georgi KKa Да,що?И се казва Путин, мишок.
Цанко Иванов а ти вярваш на Евроком , леле , че сте индоктринирани
Цанко Иванов че кой му вярва на Герасимов,че да го дават по новините. То е все едно да вярваш на Борисов и на Пеевски 🤣
И след Купянск идва Киев
Kiril Vandov Да, за три дни, считано от февруари 2022г…
Lyubka Simeonova за три дни видяли какво се случи с Палестина от Израел…това не се случи в Украйна…
Kiril Vandov ТРОЛ ФОТОРОБОТ
Любке, нагли сте! Държите страната на Сатанинска Америка и Англия, но Русия ги нарита здраво, заедно с 56-те васални техни държави… Повече от десет години строят укрепления …!Русия ще освободи народите в Украйна от окупаторите им…!
Мирослав Иванов Мислех, че темата на поста е агресията на руzzия в Украйна!
Georgi Georgiev Без коментар!
Kiril Vandov Иска ти се комуняр!
Kiril Vandov Ти го можеш най-добре бе
Kiril Vandov Слагай каска за сибир
Петър Соколов по тая логика отивай в Осрайна там ще се срещнем пухльо
Kiril Vandov Дай боже!
Само така
Тя всеки ден побеждава и вече 4 години стои на едно място!
И превзема села без никаква стратегическа (че даже и тактическа) стойност, нали? Всеки превзет град става такова място. „Утре“ вероятно така ще се каже за Запорожие и Харков, а защо не и за Одеса?
Fifa Dimitrov не е нужно укрофашистите сами се слагат на мушката, като привършат бандеровците ще почистят останалата част от страната!
Николай Костадинов промит мозък
Fifa Dimitrov Да!
Fifa Dimitrov по БТВ и НОВА ли чакаш да ти кажат че цялото НАТО не могат да спрат руснаците 🤔😂😂
Fifa Dimitrov не стои на 1 място, отстъпва. Бяха до Киев, суми беше обкръжено, Бяха в Херсон. Тия градове са освободени.
Престанете с тия нагли лъжи на тупинската пропаганда!!
Yordan Sokolov Да!
А така,нахрани ги!
Хайде еврозадници и ебани атлантици яжте сега л..на на корем.