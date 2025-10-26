Руските войски са ударили железопътни възли, използвани от доставките на украинските въоръжени сили в два региона на Украйна, заяви източник пред РИА Новости.
Според него са били поразени цели близо до Павлоград и Кривой Рог в Днепропетровска област.
„Унищожени са цели: железопътни възли и депа. Целта е била да се наруши транзитът на военни товари и да се унищожи ремонтната и енергийна база“, казва събеседникът на агенцията.
Също така в Канев и Золотоноша в Черкаска област са били поразени електропроводи и железопътна инфраструктура, използвани за доставки за централна Украйна.
Източникът съобщава и за други поразени цели:
енергийни възли, подстанции и складове на украинските въоръжени сили в Киевска област;
складове, логистични съоръжения, горивни и ремонтни площадки в Черниговска област;
индустриална и енергийна инфраструктура на украинските войски в Днепропетровска област;
хангари, съдържащи оборудване, и тилови опорни пунктове в Суми.
Министерството на отбраната ма Русия по-късно уточни, че войските са атакували енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и техника до бойните зони в Донбас.
