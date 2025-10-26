НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците са унищожили железопътни възли в две области на Украйна

          32
          3293
          Руски обстрел
          Руски обстрел
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски са ударили железопътни възли, използвани от доставките на украинските въоръжени сили в два региона на Украйна, заяви източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          Според него са били поразени цели близо до Павлоград и Кривой Рог в Днепропетровска област.

          „Унищожени са цели: железопътни възли и депа. Целта е била да се наруши транзитът на военни товари и да се унищожи ремонтната и енергийна база“, казва събеседникът на агенцията.

          Също така в Канев и Золотоноша в Черкаска област са били поразени електропроводи и железопътна инфраструктура, използвани за доставки за централна Украйна.

          Източникът съобщава и за други поразени цели:

          енергийни възли, подстанции и складове на украинските въоръжени сили в Киевска област;

          складове, логистични съоръжения, горивни и ремонтни площадки в Черниговска област;

          индустриална и енергийна инфраструктура на украинските войски в Днепропетровска област;

          хангари, съдържащи оборудване, и тилови опорни пунктове в Суми.

          Министерството на отбраната ма Русия по-късно уточни, че войските са атакували енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и техника до бойните зони в Донбас.

          Руските войски са ударили железопътни възли, използвани от доставките на украинските въоръжени сили в два региона на Украйна, заяви източник пред РИА Новости.

          - Реклама -

          Според него са били поразени цели близо до Павлоград и Кривой Рог в Днепропетровска област.

          „Унищожени са цели: железопътни възли и депа. Целта е била да се наруши транзитът на военни товари и да се унищожи ремонтната и енергийна база“, казва събеседникът на агенцията.

          Също така в Канев и Золотоноша в Черкаска област са били поразени електропроводи и железопътна инфраструктура, използвани за доставки за централна Украйна.

          Източникът съобщава и за други поразени цели:

          енергийни възли, подстанции и складове на украинските въоръжени сили в Киевска област;

          складове, логистични съоръжения, горивни и ремонтни площадки в Черниговска област;

          индустриална и енергийна инфраструктура на украинските войски в Днепропетровска област;

          хангари, съдържащи оборудване, и тилови опорни пунктове в Суми.

          Министерството на отбраната ма Русия по-късно уточни, че войските са атакували енергийни съоръжения и подвижен състав, използван за транспортиране на оръжия и техника до бойните зони в Донбас.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...
          Война

          Израел отмени извънредното положение край Газа

          Георги Петров -
          Израел премахна извънредното положение в районите, граничещи с ивицата Газа — за първи път от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., съобщи...
          Война

          Ел-Фашер в обсада: хуманитарна катастрофа в Судан

          Пламена Ганева -
          В югозападния Судан настъпи тежка хуманитарна катастрофа, след като град Ел-Фашер в Дарфур падна под контрола на подкрепяните от ОАЕ Сили за бърза подкрепа...

          32 КОМЕНТАРА

          2. А какво са построили?
            Оо да бе,те затва правят само високопроходими машини,щот не могат да направят пътища!!!

          7. Цялата пътна инфраструктура в Западна Украйна трябва да бъде затулена! Мостове, тунели, транспортни възли… Всичко трябва да бъде сравнено със земята!
            Единствените възможности за снабдяване трябва да останат по границата с Беларус!
            Заради хората…

            • Yordan Yordanov И нас ни е гнус от такава отврат като теб,аре къш,че осмърдя фейса,и си избърши отровната слюнка докато не си заразил някой там край теб!

            • Yordan Yordanov При липса на реални успехи, рашките пускат стари фейкове. Ту с някакви Буревестници се хвалят, ту как са убили стотици чужди войници, ту че са разрушили тово-онова. А истината е страшна за капута и неговата компания – парите свършват, Щатите ограничават до максимум възможностите за продажби на горива, растежът на военното производство спира, а руснаците почват плахо да проглеждат.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions