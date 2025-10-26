Руснаците удариха Кривой Рог с новата КАБ, Украйна се похвали, че я е свалила

На сутринта на 26 октомври руските сили атакували Кривой Рог в Днепропетровска област с коректируема авиационна бомба (КАБ). Снарядът е бил унищожен от противовъздушната отбрана на Украйна, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, ръководител на Съвета по отбрана на града, цитиран от УНИАН.
„Промишлено съоръжение е повредено от отломки. Пожарът вече е потушен“, написа той.
Вилкул отбеляза, че един човек е ранен при руската атака.
Мониторинговите канали съобщиха и за експлозии в района на Павлоград. Според предварителна информация руската армия е използвала една планираща бомба УМБП-5/Гром-Е и една балистична ракета „Искандер-М“.
