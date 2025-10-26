НА ЖИВО
          Руснаците удариха Кривой Рог с новата КАБ, Украйна се похвали, че я е свалила

          На сутринта на 26 октомври руските сили атакували Кривой Рог в Днепропетровска област с коректируема авиационна бомба (КАБ). Снарядът е бил унищожен от противовъздушната отбрана на Украйна, съобщи в своя Telegram канал Александър Вилкул, ръководител на Съвета по отбрана на града, цитиран от УНИАН.

          „Промишлено съоръжение е повредено от отломки. Пожарът вече е потушен“, написа той.

          Вилкул отбеляза, че един човек е ранен при руската атака.

          Мониторинговите канали съобщиха и за експлозии в района на Павлоград. Според предварителна информация руската армия е използвала една планираща бомба УМБП-5/Гром-Е и една балистична ракета „Искандер-М“.

          28 КОМЕНТАРА

          2. Другари от ЕК, имате ли възможност ежедневно да публикувате получаваната директно от руското командване на фронта или от посолството в София по вашите секретни канали, подробна информация за всеки боеприпас изразходван срещу Украйна със заводски номер и съответни поражения нанесени на Украйна? Данните ни трябват за стенвестниците в партийните клубове на майкопродавците путинофили из страната другари и ще ви бъдем много благодарни! Знаем, че имате съответните връзки, съдейки по това, което публикувате и за вас няма да представлява трудност, а за нас ще е една своеобразна душевна ч@кия в измъченото ни предателско ежедневие! Предварително Ви благодарим другари!😅😂🤣

          3. Вече будите истинско съжаление с отчаянието си. Кажи честно как отломки от ракета повреждат сграда. Я гледайте малко видея в Ютуб като ракета свали друга какви отломки падат, че да не сте пълни жалкари

          4. укрияком колко ще стане бензина след два месеца. скапани мисирки. кой тогава ще е виновен ? еврото …?? хахахаххааххаха мисирки скапани

          7. НЯКОЙ ДА ОБЯСНИ ..СВАЛИЛИ РАКЕТА А ПОРАЖЕНИЯ ОТ ОТЛОМКИ ..И КАК Я СВАЛЯТ НАД ЗАВОДА ..ЯВНО МНОГО ЛЪЖАТ . НИЩО НЕ СА СВАЛИЛИ .

            • Руснаци са и са известни в цяла Русия – Иришка .. следвам ги в телеграм и говоря руски .. Така ме копейка куха лъжата ти е евтина и тъпа 🤣 Това са орки а не украинци .. Копейка куха лейка

