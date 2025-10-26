НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Сърбия пожела преговорите между Русия и Украйна

          4
          153
          Белград Скупщина
          Белград Скупщина
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград е готов да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия. В интервю пред Fox News той подчерта, че предимството на Сърбия са приятелските ѝ отношения с всички страни в конфликта.

          - Реклама -

          „Сърбия също е сред страните, които предлагат услугите си, предвид нашия опит и факта, че сме приятели с всички участващи страни, да се опитаме, ако е необходимо или ако има интерес, да проведем каквито и да било преговори… за това как да се сложи край на тази ужасна трагедия, която доведе до толкова много жертви и разрушения“, заяви Джурич.

          Той подчерта, че войната в Украйна трябва да приключи незабавно.

          „Сърбия подкрепя териториалната цялост и суверенитета на всички държави в съответствие с техните граници, установени от ООН“, добави той.

          Както отбелязва Fox News, някои анализатори също смятат, че Сърбия може да бъде възможно място за следващия кръг от преговори за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, предвид историческите връзки между Русия и Сърбия, основани на културни и религиозни връзки, които обвързват Сръбската православна църква.

          Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград е готов да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия. В интервю пред Fox News той подчерта, че предимството на Сърбия са приятелските ѝ отношения с всички страни в конфликта.

          - Реклама -

          „Сърбия също е сред страните, които предлагат услугите си, предвид нашия опит и факта, че сме приятели с всички участващи страни, да се опитаме, ако е необходимо или ако има интерес, да проведем каквито и да било преговори… за това как да се сложи край на тази ужасна трагедия, която доведе до толкова много жертви и разрушения“, заяви Джурич.

          Той подчерта, че войната в Украйна трябва да приключи незабавно.

          „Сърбия подкрепя териториалната цялост и суверенитета на всички държави в съответствие с техните граници, установени от ООН“, добави той.

          Както отбелязва Fox News, някои анализатори също смятат, че Сърбия може да бъде възможно място за следващия кръг от преговори за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, предвид историческите връзки между Русия и Сърбия, основани на културни и религиозни връзки, които обвързват Сръбската православна църква.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на...
          Война

          Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

          Дамяна Караджова -
          Руският Министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана са унишожили 193 украински дрона.
          Война

          Трима загинали при нови израелски удари в Ливан въпреки продължаващото примирие

          Красимир Попов -
          Министерството на здравеопазването на Ливан съобщи, че израелски удари в южната и източната част на страната са убили трима души, въпреки продължаващото примирие, предаде...

          4 КОМЕНТАРА

          1. Вучич и Сърбия са господин НИКОЙ и незначителна държава на Балканите! Тия смешници са си повярвали много! 🤣🤣🤣🤣

          2. Всичко е ясно четири области Луганска, Запорожка, Херсонска и Донецка. Независимо къде ще преговарят това иска Путин.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions