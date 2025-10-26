Сърбия пожела преговорите между Русия и Украйна

Сръбският външен министър Марко Джурич заяви, че Белград е готов да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия. В интервю пред Fox News той подчерта, че предимството на Сърбия са приятелските ѝ отношения с всички страни в конфликта.

- Реклама -

„Сърбия също е сред страните, които предлагат услугите си, предвид нашия опит и факта, че сме приятели с всички участващи страни, да се опитаме, ако е необходимо или ако има интерес, да проведем каквито и да било преговори… за това как да се сложи край на тази ужасна трагедия, която доведе до толкова много жертви и разрушения“, заяви Джурич.

Той подчерта, че войната в Украйна трябва да приключи незабавно.

„Сърбия подкрепя териториалната цялост и суверенитета на всички държави в съответствие с техните граници, установени от ООН“, добави той.

Както отбелязва Fox News, някои анализатори също смятат, че Сърбия може да бъде възможно място за следващия кръг от преговори за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, предвид историческите връзки между Русия и Сърбия, основани на културни и религиозни връзки, които обвързват Сръбската православна църква.