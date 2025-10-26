НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Състезанието в Малайзия донесе на Алекс Маркес трети успех през сезона в MotoGP

          Сезон 2025 ще завърши с две надпревари на Иберийския полуостров. Първата от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао" след две седмици

          Снимка: БГНЕС
          Алекс Маркес тримфира в Гран При на Малайзия. Това се превърна в трета лична победа през кампанията в MotoGP. Пилотът на „Грезини Дукати“ наложи превъзходство още в самото начало и след изпреварване на Педро Акоста и Франческо Баная не изпусна преднината си до самия финал. 

          Крайното време на победителя е 40:09.249 минути. Така преднината му пред Акоста беше 2.6 секунди. Баная пък не успя да завърши състезанието заради повреда по-малко от три обиколки преди финала. От ситуацията се възползва Мир с втория си подиум за сезона. 

          В генералното класиране води Марк Маркес с 545 точки, който предсрочно си осигури световната титла, следван от брат си Алекс Маркес с  413. Трети е Марко Бедзеки (Италия) с „Априля“ с 291 точки.

          Сезон 2025 в MotoGP ще завърши с две състезания на Иберийския полуостров. Първото от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

