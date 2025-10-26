Състезанието в Малайзия донесе на Алекс Маркес трети успех през сезона в MotoGP

Алекс Маркес тримфира в Гран При на Малайзия. Това се превърна в трета лична победа през кампанията в MotoGP. Пилотът на „Грезини Дукати“ наложи превъзходство още в самото начало и след изпреварване на Педро Акоста и Франческо Баная не изпусна преднината си до самия финал.

Крайното време на победителя е 40:09.249 минути. Така преднината му пред Акоста беше 2.6 секунди. Баная пък не успя да завърши състезанието заради повреда по-малко от три обиколки преди финала. От ситуацията се възползва Мир с втория си подиум за сезона.

В генералното класиране води Марк Маркес с 545 точки, който предсрочно си осигури световната титла, следван от брат си Алекс Маркес с 413. Трети е Марко Бедзеки (Италия) с „Априля“ с 291 точки.

Сезон 2025 в MotoGP ще завърши с две състезания на Иберийския полуостров. Първото от тях ще бъде за Гран При на Португалия на „Портимао“ след две седмици.