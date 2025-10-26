НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Словакия отказа да участва в каквито и да е схеми на ЕС за финансиране на войната в Украйна

          35
          378
          Роберт Фицо
          Роберт Фицо
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че страната няма да участва в схеми на ЕС за финансиране на конфликта в Украйна.

          - Реклама -

          „Като ръководител на правителството, отхвърлям участието на Словакия във всяка финансова схема, насочена към подпомагане на Украйна да се справи с войната и военните разходи“, заяви Фицо на среща с журналисти.

          ЕС, казва той, планира да предостави на Киев 140 милиарда евро през следващите години. „Това е най-голямата грешка, която общността е на път да направи“, уверен е премиерът. Фицо отбеляза, че ЕС предлага различни схеми за финансиране на Украйна. Една от тях е заем, който премиерът смята, че страната никога няма да може да изплати.

          Ръководителят на словашкото правителство подчерта, че потокът от украински бежанци към Европа се е увеличил значително от септември насам. Тези бежанци, посочи той, са украинци на възраст между 18 и 22 години. Украинското правителство отмени забраната за напускане на страната в края на август. „Сега наблюдаваме голям приток на млади хора на тази възраст“, ​​отбеляза премиерът.

          Фицо също така се изказа в подкрепа на възобновяването на активното сътрудничество между държавите-членки на Вишеградската група (Словакия, Чехия, Полша и Унгария). Тази възможност, според него, се открива с предстоящите избори на нов кабинет в Чехия, сформиран от Андрей Бабиш, лидер на политическото движение АНО (Действие на недоволните граждани). Премиерът смята за изключително важно да се проведе среща на външните министри на регионалната група възможно най-скоро, последвана от среща на върха на ниво правителствени ръководители.

          Фицо също така отхвърли твърденията на опозицията, че Словакия е изолирана в Европа заради външната си политика. Той заяви, че правителството води ефективна политика, ориентирана към четирите основни посоки на света, и защитава националните интереси на Словакия.

          Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че страната няма да участва в схеми на ЕС за финансиране на конфликта в Украйна.

          - Реклама -

          „Като ръководител на правителството, отхвърлям участието на Словакия във всяка финансова схема, насочена към подпомагане на Украйна да се справи с войната и военните разходи“, заяви Фицо на среща с журналисти.

          ЕС, казва той, планира да предостави на Киев 140 милиарда евро през следващите години. „Това е най-голямата грешка, която общността е на път да направи“, уверен е премиерът. Фицо отбеляза, че ЕС предлага различни схеми за финансиране на Украйна. Една от тях е заем, който премиерът смята, че страната никога няма да може да изплати.

          Ръководителят на словашкото правителство подчерта, че потокът от украински бежанци към Европа се е увеличил значително от септември насам. Тези бежанци, посочи той, са украинци на възраст между 18 и 22 години. Украинското правителство отмени забраната за напускане на страната в края на август. „Сега наблюдаваме голям приток на млади хора на тази възраст“, ​​отбеляза премиерът.

          Фицо също така се изказа в подкрепа на възобновяването на активното сътрудничество между държавите-членки на Вишеградската група (Словакия, Чехия, Полша и Унгария). Тази възможност, според него, се открива с предстоящите избори на нов кабинет в Чехия, сформиран от Андрей Бабиш, лидер на политическото движение АНО (Действие на недоволните граждани). Премиерът смята за изключително важно да се проведе среща на външните министри на регионалната група възможно най-скоро, последвана от среща на върха на ниво правителствени ръководители.

          Фицо също така отхвърли твърденията на опозицията, че Словакия е изолирана в Европа заради външната си политика. Той заяви, че правителството води ефективна политика, ориентирана към четирите основни посоки на света, и защитава националните интереси на Словакия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool. На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава...
          Политика

          Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

          Пламена Ганева -
          Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не...
          Война

          САЩ и Венецуела – Напрежението ескалира

          Георги Петров -
          Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела, след като Каракас осъди като „военна провокация“ съвместните военни учения на САЩ и Тринидад и Тобаго в...

          35 КОМЕНТАРА

          1. Честен и умен лидер! КАК контрастира с нашите ШМЕКЕРИ! за пари на джоб всичко БЪЛГАРСКО и родно продават подаряват ликвидират

          7. Повече от 10 млн украинци напуснаха Украйна и тежат основно на социалната система на ЕС! Издържаме ги. Добре, бежанци са, трябва да им се помогне. В случая обаче не става дума за помощ, а за издръжка! Не работят, щъкат насам-натам със скъпи автомобили, демонстрират висок стандарт на живот и на всичко отгоре да помогнем и на останалите в Украйна със 140 млрд. Извинявам се много, но Украйна не е член на ЕС, не е член на НАТО! Откъде-накъде данъците, които плащаме трябва да бъдат наливани във война, която не е наша?!

          9. Най-искрено се надявам РУСКИ БОТУШИ ДА ВЛЯЗАТ В СЛОВАКИА ! ЗНАЕТЕ ЛИ , КОЙ ПРЪВ ЩЕ ИЗБЯГА ОТ СТРАНАТА ??? ФИЦО, ФИЦО, ИСКРЕНО ТИ ЖЕЛАЯ СЕМЕЙСТВОТО ТИ ДА БЪДЕ ПОСЕТЕНО ОТ РУСКИТЕ ОРДИ !!!

          13. Те ако ги пипнат но няма да ги пипнат защото ще има доста злополуки та някой ще забравят как се плува а други ще искат да полетят но за сега са само предупредени а и като цяло това си е чиста Кражба а кражбите се наказва дори и при международните закони ….

            • Mariyan Nenchev значи целия свят върви на компромати а ако не вършат работа тогава започват други процедури завършващи със фатален край така че дали Руснаците, дали Краварите, дали Израел всичките се упитват да оправдават културно със компромати….

              • Валя Маринова Значи като ближат задни.а на Кремъл са пичове!!! Европа им налива милиарди в икономиките , а Русия им ги източва с корупционни практики! А, ма видиш ли били патриоти, но в интерес на Русия!!! Руски тролове из Европа колкото щеш!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions