Премиерът на Словакия Роберт Фицо обяви, че страната няма да участва в схеми на ЕС за финансиране на конфликта в Украйна.

„Като ръководител на правителството, отхвърлям участието на Словакия във всяка финансова схема, насочена към подпомагане на Украйна да се справи с войната и военните разходи“, заяви Фицо на среща с журналисти.

ЕС, казва той, планира да предостави на Киев 140 милиарда евро през следващите години. „Това е най-голямата грешка, която общността е на път да направи“, уверен е премиерът. Фицо отбеляза, че ЕС предлага различни схеми за финансиране на Украйна. Една от тях е заем, който премиерът смята, че страната никога няма да може да изплати.

Ръководителят на словашкото правителство подчерта, че потокът от украински бежанци към Европа се е увеличил значително от септември насам. Тези бежанци, посочи той, са украинци на възраст между 18 и 22 години. Украинското правителство отмени забраната за напускане на страната в края на август. „Сега наблюдаваме голям приток на млади хора на тази възраст“, ​​отбеляза премиерът.

Фицо също така се изказа в подкрепа на възобновяването на активното сътрудничество между държавите-членки на Вишеградската група (Словакия, Чехия, Полша и Унгария). Тази възможност, според него, се открива с предстоящите избори на нов кабинет в Чехия, сформиран от Андрей Бабиш, лидер на политическото движение АНО (Действие на недоволните граждани). Премиерът смята за изключително важно да се проведе среща на външните министри на регионалната група възможно най-скоро, последвана от среща на върха на ниво правителствени ръководители.

Фицо също така отхвърли твърденията на опозицията, че Словакия е изолирана в Европа заради външната си политика. Той заяви, че правителството води ефективна политика, ориентирана към четирите основни посоки на света, и защитава националните интереси на Словакия.