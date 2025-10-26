Стачкуващите служители на Boeing отхвърлиха и четвъртото предложение за трудов договор – ОБНОВЕНА

Повече от 3000 работници на Boeing в Средния Запад на САЩ, които са в стачка от август, гласуваха да отхвърлят последното предложение за трудов договор, съобщи техният профсъюз, цитиран от АФП. Това е четвъртият пореден отказ от страна на служителите.

„Boeing твърдеше, че е изслушала своите служители, но резултатът от днешното гласуване доказва, че това не е така," заяви Брайън Брайънт, президент на Международната асоциация на машинистите и работниците в авиацията (IAM).

Работниците в района на Сейнт Луис настояват за по-високи заплати, по-големи бонуси за подписване и равни пенсионни вноски с колегите си от северозападното крайбрежие на САЩ.

Boeing изрази „разочарование“ от резултата, като посочи, че предложението е било отхвърлено с минимална разлика – 51% срещу 49%.

„Много колеги разбират стойността на нашето предложение,“ заяви говорител на компанията.

Според Дан Гилян, висш мениджър в клона на Boeing в Сейнт Луис, предложението е включвало средно увеличение на заплатите с 45% за пет години, както и допълнителни бонуси, повече отпуск и подобрени здравни и пенсионни придобивки.

Стачкуващите служители произвеждат бойните самолети F-15 и F-18, учебната система T-7 Red Hawk и безпилотния самолет MQ-25 в заводите на Boeing в Мисури и Илинойс.

От началото на септември компанията започна да наема заместващи работници и да прехвърля част от производствените задачи към външни подизпълнители.