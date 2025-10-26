НА ЖИВО
          Тръмп отпътува за Япония за втората част от азиатското си турне

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заминава за Япония на 27 октомври за втората част от своето азиатско турне, което ще завърши с очаквана среща с китайския президент Си Дзинпин, съобщи АФП.

          Пътуването, което е първото на Тръмп в региона, откакто се върна на поста, започна на 26 октомври в Малайзия с поредица от споразумения, подписани в рамките на срещата на върха на Асоциацията на югоизточните азиатски нации (АСЕАН) в Куала Лумпур.

          Сред договореностите бяха търговски споразумения с Камбоджа и Тайланд, сключени след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между двете страни.

          „Мисля, че ще успеем да сключим някои доста добри сделки,“ каза Тръмп по време на разговор с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, с когото обсъди възстановяване на двустранните отношения след месеци на напрежение.

          По време на визитата си в Малайзия американският президент подписа и споразумение за търговия и минерали, насочено към укрепване на стратегическите доставки на редкоземни метали.

          Преди това Тръмп направи кратка спирка в Катар, където се срещна с емира и премиера на страната, за да обсъдят крехкото примирие в Газа.

          При пристигането си в Куала Лумпур, самолетът на Тръмп беше ескортиран от два малайзийски изтребителя F-18, а на летището го посрещнаха с червен килим и море от малайзийски и американски знамена.

          Радостният Тръмп отговори на традиционните културни изпълнения с характерния си танц с махане на ръце, отбелязват репортери на място.

          Въпреки постигнатите успехи в Югоизточна Азия, най-голямата цел на пътуването остава договорката с Китай — срещата със Си Дзинпин, на която се очаква да бъдат обсъдени търговските отношения, сигурността в Тихоокеанския регион и войната в Украйна.

          1 коментар

          1. Преди не го понасяха, сега ни надуват главите с него след като и той обърна палачинката!😏

