Тръмп отпътува за Япония за втората част от азиатското си турне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заминава за Япония на 27 октомври за втората част от своето азиатско турне, което ще завърши с очаквана среща с китайския президент Си Дзинпин, съобщи АФП.

Пътуването, което е първото на Тръмп в региона, откакто се върна на поста, започна на 26 октомври в Малайзия с поредица от споразумения, подписани в рамките на срещата на върха на Асоциацията на югоизточните азиатски нации (АСЕАН) в Куала Лумпур.

Сред договореностите бяха търговски споразумения с Камбоджа и Тайланд, сключени след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между двете страни.

„Мисля, че ще успеем да сключим някои доста добри сделки,“ каза Тръмп по време на разговор с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, с когото обсъди възстановяване на двустранните отношения след месеци на напрежение.

По време на визитата си в Малайзия американският президент подписа и споразумение за търговия и минерали, насочено към укрепване на стратегическите доставки на редкоземни метали.

Преди това Тръмп направи кратка спирка в Катар, където се срещна с емира и премиера на страната, за да обсъдят крехкото примирие в Газа.

При пристигането си в Куала Лумпур, самолетът на Тръмп беше ескортиран от два малайзийски изтребителя F-18, а на летището го посрещнаха с червен килим и море от малайзийски и американски знамена.

Радостният Тръмп отговори на традиционните културни изпълнения с характерния си танц с махане на ръце, отбелязват репортери на място.

Въпреки постигнатите успехи в Югоизточна Азия, най-голямата цел на пътуването остава договорката с Китай — срещата със Си Дзинпин, на която се очаква да бъдат обсъдени търговските отношения, сигурността в Тихоокеанския регион и войната в Украйна.