Трима загинали и десетки ранени след нови руски дронови атаки в Киев

След поредна нощна атака с руски дронове над Киев са загинали трима души, а десетки са ранени. Сред ранените има и шест деца. Това съобщи кметът на украинската столица, Виталий Владимирович Кличко.
Ръководителят на военната администрация на Киев заяви, че над града продължават да действат няколко руски дрона и помоли хората да продължат да се укриват докато те бъдат неутрализирани.
Кличко съобщи, че останки от паднали дронове са предизвикали пожари в жилищна сграда. В северния район Оболонски отломки от дронове са повредили апартамент в 16-етажна сграда.
Ударите идват ден след друга атака, в която загинаха четирима души, а 20 бяха тежко ранени.
Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп омаловажи възможността за среща със руския си колега, заявявайки, че това би било загуба на време.
Поклон пред героите на Украйна, и техният велик Президент Зеленски..
Българските политици ни убиват без ракети, с магистрали с безотговорни решения, с налагане на евро което в момента не ни е топ нужно. Ако от демокрацията за 35 години някой е видял нещо хубаво в развитието на България, то е защото има чадър и печели държавни поръчки и оттам възхвалява демокрацията.
Valentin Todorov а като те обгазяваха от Гюргево в комунизма хубаво ли ти беше бе шамандуро? Или като не съобщиха за радиацията от Чернобил, умрели от страх заради СССР.
Valentin Todorov …глупости на большие търкалета…
Малко са.
Владимир Василев Върху твоята къщица и градинка дали ще са малко?
Владимир Василев Глупостта и злобата,нямат край.Да не ви дойде на главата,че друга песен ще пеете.
Загинали са след попадения на украински зенитни ракети или отломки.
Преговорите свършиха пълна капитулация на усрайна и това остава руска земя каквато е била и буферна зона!
🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮🇷🇺🤮
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!!
ОГЪН ДО ПЪЛНО
УНИЩОЖЕНИЕ
Vasil Kosekov Нечовешки коментар.
Атанаска Андреева много е точен и на място
Когато фашагите убиваха цивилни се гордееха
Сега е техен ред
Вие ИТ тях ли сте
Vasil Kosekov , хайл Путлер
Vasil Kosekov бунак ли си или само така изглеждаш?
Vasil Kosekov и защо е тази злоба, защо да умират хора
Докато кокаиновия клоун присвоява милиони, според някои американски, подчертавам, американски източници вече над 1.5 млрд., мирни граждани и клети войничета, насила закарани на фронта, загиват… Пълната и безусловна капитулация на Украйна е въпрос на време, и колкото по-скоро се случи, толкова по-добре за тях.
Ивайло Иванов Терзов не украинския а руския клоун започна воината и щеше да е в Киев за три дни но минаха три години и още е до никъде с един милион погубени животи по американски източници може Русия да капитулира за да се спаси времето ще покаже
Димитър Ковачев Вие наистина ли вярвате в това, което пишете?
Ивайло Иванов Терзов За такива, като г-н Ковачев, които вярват в подобни абсурди, не е необходима диагноза, тя е потвърдена и би следвало въдроряване за лечение?!😊
Ивайло Иванов Терзов Болен си сериозно, но за твоята болест лечение няма. Мога само да ти кажа диагнозата.
Юлиан Делимоллов Ама много диагностици тук…Благодаря, но се радвам на цветущо здраве. Пожелавам същото и на Вас.
Ивайло Иванов Терзов, милиарди ли бе, Тарзан? 🤣
Daniel Petrov Ами чети бе, виенския 😀
Ивайло Иванов Терзов не знам какво, но нещо сериозно е повредило връзката ти с реалността 🤣🤣
Daniel Petrov А ти такава въобще някога имал ли си? 😃 😀
Ивайло Иванов ТерзовНай много до нова година му давам на Путлеропитека да развее бялото знаме.
Мачкай фашизма, унищожи до последния наемник и фашист. 333!!!
Иван Иванов Е, щом ще мачкат фашизма – трябва да целят руzzия!
Иван Иванов Телевизия не гледам изобщо поне от десетилетие, а Вие ни сте успешен ясновидец! За Вашето сведение информация чета на четири езика. По-добре се насочете към себе си!
Браво Вова, бий нацистката гад