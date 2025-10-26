Трима загинали и десетки ранени след нови руски дронови атаки в Киев

След поредна нощна атака с руски дронове над Киев са загинали трима души, а десетки са ранени. Сред ранените има и шест деца. Това съобщи кметът на украинската столица, Виталий Владимирович Кличко.

Ръководителят на военната администрация на Киев заяви, че над града продължават да действат няколко руски дрона и помоли хората да продължат да се укриват докато те бъдат неутрализирани.

Кличко съобщи, че останки от паднали дронове са предизвикали пожари в жилищна сграда. В северния район Оболонски отломки от дронове са повредили апартамент в 16-етажна сграда.

Ударите идват ден след друга атака, в която загинаха четирима души, а 20 бяха тежко ранени.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп омаловажи възможността за среща със руския си колега, заявявайки, че това би било загуба на време.