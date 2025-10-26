 Украйна с повторен удар по бента на Белгородския язовир, четири руски бригади са под заплаха да бъдат удавени (ВИДЕО)

Украйна нанесе повторен удар по бента на Белгородския язовир в Русия. Сега не само мирните жители са под заплаха от това да бъдат заляти, а и едновременно четири бригади на руската армия, воюващи на Волчанско направление, съобщава УНН.

- Реклама -

До сутринта на 26 октомври нивото на водата е спаднало с повече от метър, язовирната стена е претърпяла сериозни щети и пропуска много вода.

Съобщава се също, че землянки, в които са разположени руски войски близо до село Графовка и надолу по течението на река Северски Донец, са били наводнени. Подразделения на 128-ма, 116-та, 68-ма и 136-та бригади на руската армия, действащи на Волчанско направление, също са били изложени на риск от наводнение.

Припомняме, че в събота, 25 октомври, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за щети по язовирната стена на Белгородското язовирно езеро. Според него, ако има нови удари, може да има „наводняване на речната заливна низина от страната на Харковска област и няколко улици в населени места на региона, където живеят приблизително 1000 жители“.