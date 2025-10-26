НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
           Украйна с повторен удар по бента на Белгородския язовир, четири руски бригади са под заплаха да бъдат удавени (ВИДЕО)

          Украйна нанесе повторен удар по бента на Белгородския язовир в Русия. Сега не само мирните жители са под заплаха от това да бъдат заляти, а и едновременно четири бригади на руската армия, воюващи на Волчанско направление, съобщава УНН.

          До сутринта на 26 октомври нивото на водата е спаднало с повече от метър, язовирната стена е претърпяла сериозни щети и пропуска много вода.

          Съобщава се също, че землянки, в които са разположени руски войски близо до село Графовка и надолу по течението на река Северски Донец, са били наводнени. Подразделения на 128-ма, 116-та, 68-ма и 136-та бригади на руската армия, действащи на Волчанско направление, също са били изложени на риск от наводнение.

          Припомняме, че в събота, 25 октомври, губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за щети по язовирната стена на Белгородското язовирно езеро. Според него, ако има нови удари, може да има „наводняване на речната заливна низина от страната на Харковска област и няколко улици в населени места на региона, където живеят приблизително 1000 жители“.

          84 КОМЕНТАРА

          5. ТЕРОРИСТИЧНА усрайна взривява бентове ВЕЦ стени мостове стреля по АЕЦ и това се подкрепя от ЕС!? че и от „нашите“ ??

          8. Има 10 хил. Войници за ,които Зеленски трябва да преговаря да излязат живи от котела край Покровск а в същото време той нанася удари по руски инфраструктурни обекти…чиста проба луд и отчаян човек !

          9. Че те укрите на собствените си язовири избомбиха стените и сега рева като вдовици за у (ток)

          13. Това показва колко отчаяни и тъпи са укропитеците!Дори и не се замислят ако Русия отговори реципрочно! Киевското водохранилище на Север от града е достатъчно да завлече не само Киев,а всичко по пътя си на дъното на Черно море. Руснаците няма да го направят,но укропитеците ако имаха възможност за Москва нямаше да се замислят!Разбира се с фанфарите на „цивилизованият“ ЕС и НАТО.

          14. Тия ракети са изстреляни от тия ,които са ги пратили! Англия или САЩ. СЕЩАЙТЕ се кои са ТЕРОРИСТИТЕ?

          18. Майкооо , Украинците направо ги съсипаха тези руснаци .. Чак ми става жално за руснаците колко са безпомощни

            • Мария Мирева, пишете си с Петър Солаков и си бъркайте по дупките, тролове некадърни! Поне сменете плочите, ненормалници.

            • Мария Мирева Украинците културно, на два пъти, разбиха стената и нека квиченето на копейките започне сега!

            • По какво съдиш моме? По една пиратка хвърлена по язовирна стена? Сигурно и мастурбираш на такива клипове, но не се престаравай.

          19. Когато Киев започне да прилича на Газа и малкият евреин отиде при Бандера нещата ще се променят.

          21. Те и при Нова Каховка взривиха язовирната стена, ама кой знае колко не им помогна

              • Emi-liya Jordano Ще ви обясня: какво точно правят, вече четвърта година, руски войски в независима Украйна. Освен да убиват. И какво се очаква от украинците – същото. Дано вече да сте сте ме разбрала.

          27. Под прякото ръководство на Русия над ИЗВЪНЗЕМНИТЕ Е създадена ракета която може да кръжи 15 часа във Вселената и с невероятно насочване може да порази цялата слънчева система, има Планета Земя има проблем, няма Земя няма проблем с небитието

