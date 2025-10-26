ВСУ превзе две селища на Покровско направление, обясни „сложната“ ситуация в града

През последните 10 дни украинските войски, действащи на Очеретинския сектор на Покровско направление, са си възвърнали контрола над още две населени места – Кучеров Яр и Сухецке. Това съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН.

„Така, към 21 август 2025 г. ситуацията в този сектор се стабилизира, контролът над девет населени места е възстановен, а още девет са прочистени от вражески диверсионни групи“, се казва в изявлението.

Генералният щаб отбелязва, че ситуацията в Покровско-Мирноградската агломерация и на Очеретинския сектор на Покровското направление остава трудна. „Врагът има числено предимство и увеличава настъпателните си усилия. Подразделения на въоръжените сили и други компоненти на украинските отбранителни сили продължават да провеждат отбранителни, издирвателно-ударни и щурмови операции в определени райони, нанасяйки значителни загуби на противника“, продължава изявлението.

Генералният щаб съобщава, че към 26 октомври украинските въоръжени сили са освободили 185,6 квадратни километра и са разчистили 243,8 квадратни километра територия в Покровски район на Донецка област.

Генералният щаб отбеляза, че украинските войски ежедневно извършват комплексни мерки на подстъпите към и в град Покровск за стабилизиране на ситуацията.

„Врагът, чрез използване на междинно пространство и инфилтрация на малки пехотни групи, е струпал приблизително 200 войници в града. В града продължават боевете със стрелково оръжие, а подразделенията с безпилотни летателни апарати действат активно. Опитите на противника да напредне по-дълбоко и да се закрепи в градската зона се пресичат чрез контрадиверсионни операции“, се казва в изявлението на Генералния щаб на ВСУ.

Ситуация на Покровското направление

Мониторинговият проект DeepState съобщи за превземането на село Кучеров Яр на Покровското направление, както и за изтласкването на руските сили от Сухецко и Уют.

Съобщава се също, че руснаците са били отблъснати близо до Никаноровка, Новое Шаховое и Федоровка.

Според DeepState руските сили са напреднали близо до Новоторецке, Владимировка и Гатище.