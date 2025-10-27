18-годишната шофьорка, която загина при катастрофа край Троян – с книжка от месец и без предишни провинения

Тежка катастрофа отне живота на 18-годишно момиче, което едва от месец имало шофьорска книжка. Инцидентът е станал в нощта срещу неделя на пътя между Орешак и Троян.
Лекият автомобил, управляван от младата шофьорка, излязъл от пътя, ударил се в електрически стълб и се преобърнал по таван. В колата са пътували още трима души – два 22-годишни мъже и един 17-годишен.
По думите му участъкът, в който е станала катастрофата, е прав, но вероятно настилката е била мокра.
Изследванията за алкохол и наркотици на загиналата ще бъдат извършени при аутопсията. Той потвърди, че младата жена е правоспособен водач – положила е успешно изпита си на 5 септември и е получила свидетелството си на 23 септември.
Експертът от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Иван Иванов коментира, че трагедията отново поставя въпроса за качеството на шофьорската подготовка.
Той призова родителите да не се водят от цената на курсовете, а да избират автошколи, които осигуряват реална практика:
