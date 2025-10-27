НА ЖИВО
          18-годишната шофьорка, която загина при катастрофа край Троян – с книжка от месец и без предишни провинения

          Снимка: БГНЕС
          Тежка катастрофа отне живота на 18-годишно момиче, което едва от месец имало шофьорска книжка. Инцидентът е станал в нощта срещу неделя на пътя между Орешак и Троян.

          Лекият автомобил, управляван от младата шофьорка, излязъл от пътя, ударил се в електрически стълб и се преобърнал по таван. В колата са пътували още трима души – два 22-годишни мъже и един 17-годишен.

          18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас

          „Най-тежко пострадал е 17-годишният младеж”, каза в ефира на „Здравей, България” старши инспектор Деян Давидов от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Ловеч.

          По думите му участъкът, в който е станала катастрофата, е прав, но вероятно настилката е била мокра.

          „Не мога да кажа каква е била осветеността. Това дали пътниците и шофьорът са били с колани ще се установява в хода на досъдебното производство”, уточни Давидов.

          Изследванията за алкохол и наркотици на загиналата ще бъдат извършени при аутопсията. Той потвърди, че младата жена е правоспособен водач – положила е успешно изпита си на 5 септември и е получила свидетелството си на 23 септември.

          „Няма констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата – нито преди, нито след получаването на книжката“, добави Давидов.

          Експертът от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Иван Иванов коментира, че трагедията отново поставя въпроса за качеството на шофьорската подготовка.

          „Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да стават такива неща, ако обучението е пълноценно“, посочи Иванов.

          Той призова родителите да не се водят от цената на курсовете, а да избират автошколи, които осигуряват реална практика:

          „Когато звъните в някоя школа, правилните въпроси са: Ще има ли нощно шофиране? Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Ще има ли практика извън града, на по-висока скорост? Цената трябва да бъде последното, което се обсъжда.“

