21 заподозрени задържани в Истанбул при операция срещу Ислямска държава

В Истанбул бяха задържани 21 заподозрени, участващи в терористичната организация Ислямска държава (ИД), съобщи ТРТ Хабер.

„Операцията е проведена в рамките на разследване, проведено от Главната прокуратура, в което са били идентифицирани 24 заподозрени, от които 9 чуждестранни бойци."

Заподозрените са използвали приложението „Rockhetchat“ за организационна комуникация с лица, свързани с ИД, за разпространение на пропаганда в социалните мрежи и за връзки с конфликти в зони на бойни действия.

Операцията е осъществена на 22 адреса в 11 района, като полицията е задържала 21 души. Три души все още се издирват, и усилията за тяхното залавяне продължават.