40-годишна жена задържана за телефонна измама

Полицията задържа 40-годишна жена, извършила телефонна измама на 63-годишна жителка на поморийското село Белодол, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

Инцидентът е станал на 18 октомври, когато потърпевшата е била измамена по класическата схема „оказване на съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници“. Жената е предала 7150 лева, вярвайки, че помага на органите на реда.

След проведени оперативно-издирвателни действия извършителката е установена и задържана. Тя е направила самопризнания, уточняват от полицията.

Работата по случая продължава.