НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          40-годишна жена задържана за телефонна измама

          0
          3
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Полицията задържа 40-годишна жена, извършила телефонна измама на 63-годишна жителка на поморийското село Белодол, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 18 октомври, когато потърпевшата е била измамена по класическата схема „оказване на съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници“. Жената е предала 7150 лева, вярвайки, че помага на органите на реда.

          Предупреждение: Нова схема за телефонни измами Предупреждение: Нова схема за телефонни измами

          След проведени оперативно-издирвателни действия извършителката е установена и задържана. Тя е направила самопризнания, уточняват от полицията.

          Работата по случая продължава.

          Полицията задържа 40-годишна жена, извършила телефонна измама на 63-годишна жителка на поморийското село Белодол, съобщиха от ОДМВР – Бургас.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 18 октомври, когато потърпевшата е била измамена по класическата схема „оказване на съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници“. Жената е предала 7150 лева, вярвайки, че помага на органите на реда.

          Предупреждение: Нова схема за телефонни измами Предупреждение: Нова схема за телефонни измами

          След проведени оперативно-издирвателни действия извършителката е установена и задържана. Тя е направила самопризнания, уточняват от полицията.

          Работата по случая продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Русия вдига залога: послание към Вашингтон

          Пламена Ганева -
          Русия предварително е уведомила Съединените щати за предстоящите учения на стратегическите ядрени сили. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руските...
          Инциденти

          Трима 19-годишни са сред ранените при тежката катастрофа в „Младост“

          Дамяна Караджова -
          Тежък инцидент е станал в късните часове на неделния ден, 26 октомври, в София.
          Инциденти

          18-годишната шофьорка, която загина при катастрофа край Троян – с книжка от месец и без предишни провинения

          Дамяна Караджова -
          Тежка катастрофа отне живота на 18-годишно момиче, което едва от месец имало шофьорска книжка.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions