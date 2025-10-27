НА ЖИВО
          600-годишна порцеланова лампа разкрива древните китайски технологии и културни обичаи

          Красимир Попов
          Изключителна находка в китайската провинция Шанси хвърля светлина върху техническите умения и културните традиции от времето на династията Мин (1368–1644). Археолозите откриха миниатюрна порцеланова лампа с форма на купа в гробница, датираща от тази епоха. Лампата съдържа редки следи от смесени горивни материали, които показват напредналото познание на хората от времето за производство на ярки и устойчиви пламъци.

          „Тази комбинация от горивни материали може да е произвела ярък пламък с приятен аромат и сравнително малко дим“, казва Ванг Къцин, изследовател в Института за консервация към Националния музей на Китай.

          Следите от ленено масло, овча мас и пчелен восък разкриват необичаен подход в използването на лампово гориво, което не е характерно за повечето открити лампи, които обикновено не съдържат остатъци. Тези смеси може би са били използвани с различни цели: за намаляване на консумацията на лампово масло, за създаване на по-чист пламък или за постигане на по-малко дим и приятен аромат. Пчелният восък вероятно е добавен за ароматизиране и за намаляване на гранясването на горивото, докато растителното масло е помогнало за по-яркото горене.

          Използването на смесени горива може също така да е било част от погребалния ритуал, при който лампата е била поставена в гробницата на починалия, за да осигури светлина за задгробния живот. Възможно е да са използвани различни горива в различни моменти, в зависимост от ритуалната ситуация.

          „Този погребален обред отразява древни вярвания за живота и смъртта, както и очакването за добър задгробен живот“, допълва Ванг Къцин.

          Това откритие има и историческо значение, като показва как в различни етапи от китайската история са се използвали различни горива за лампи. Според изследователите, ранните китайски лампи обикновено са използвали животински мазнини, а използването на пчелен восък започва по времето на династията Хан (206 г. пр.н.е. – 220 г. сл.н.е.), като става популярно сред елита. В династията Мин, лампите са били основно изработвани от смеси от растителни масла и восък.

          „Лампата и нейните горива показват, че древните лампи не са били стандартизирани, а са резултат от изобретателност и адаптация“, заключава Ли Ганг, вицепрезидент на Института за културни реликви и археология в Синчжоу.

          Тази находка не само предоставя важна информация за културния живот и технологиите на династията Мин, но и подчертава развитието на китайските обичаи и вярвания, свързани с живота и смъртта.

