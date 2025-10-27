Адвокатът на Коцев потвърди: Внесени са нови обвинения, очакваме прокурорския акт

Комисията за противодействие на корупцията е повдигнала окончателните обвинения по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, който се намира в следствения арест. Това съобщи за БТА адвокатът му Ина Лулчева, уточнявайки, че разследването е приключило.

„В условията на следствения арест Комисията за противодействие на корупцията е повдигнала окончателните обвинения по делото, за което бяхме уведомени, че разследването е приключило," заяви Лулчева.

По думите ѝ, в петък се очаква да бъдат предявени материалите по делото. На въпрос дали скоро може да се очаква внасяне на обвинителен акт в съда, адвокат Лулчева посочи, че това е в компетенцията на прокуратурата.

Адвокат Диляна Агова допълни пред БТА, че днес са били прецизирани обвиненията и срещу варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също са подсъдими по делото.

От прокуратурата към момента няма официална информация за предприетите действия спрямо обвиняемите.