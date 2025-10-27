Американски бомбардировачи прелетяха над Карибско море близо до Венецуела в трета демонстрация на сила

НА ЖИВО
          Снимка: U.S. Air Force photo by Senior Airman Sarah E. Shaw
          Два бомбардировача B-1B на САЩ преминаха над Карибско море близо до бреговете на Венецуела в понеделник, като това е третата подобна демонстрация на сила от американските военни самолети през последните няколко седмици.

          „Полетът на свръхзвуковите бомбардировачи с голям обсег идва в момент, когато Вашингтон провежда военна кампания срещу предполагаеми наркотрафиканти в региона, което поражда опасения в Каракас, че смяната на режима може да е крайната цел,“ съобщиха източници.

          Данни от уебсайта за проследяване Flightradar24 показват, че двата бомбардировача, които са излетели от база в Северна Дакота, са летели успоредно на брега на Венецуела, преди да изчезнат от радарите. Това се случва след други полети на B-1B и B-52 бомбардировачи в региона през последните седмици.

          САЩ също така разпоредиха ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford да бъде изпратена в Латинска Америка, разположиха 10 стелт самолета F-35 в Пуерто Рико и в момента имат 7 бойни кораба в Карибите, като част от усилията си за борба срещу наркотиците.

          Американските сили вече са извършили удари по 10 предполагаеми кораба за контрабанда на наркотици – девет лодки и един полуподводен кораб – от началото на септември, като са убили най-малко 43 души, според данни на АФП. Въпреки това, Съединените щати все още не са публикували доказателства, че целите им са свързани с контрабанда на наркотици.

          Регионалното напрежение се е увеличило с кампанията на САЩ и струпването на военни сили, като Венецуела обвинява Вашингтон в заговор за сваляне на президента Николас Мадуро. Мадуро нарече президент Тръмп „разпалвач на война“.

          1 коментар

          1. Браво! Венецуелския режим се финансира с производство, пренос и пласиране на кокаин. Даже и Северна Корея и Иран не произвеждат наркотици.

