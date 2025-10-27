НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Американският министър на отбраната Пийт Хегсет започва обиколка в Азия с цел укрепване на регионалните съюзи

          0
          72
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ще посети четири азиатски държавиЯпония, Малайзия, Виетнам и Южна Корея, съобщи Пентагонът, цитиран от АФП. Това ще бъде второто му пътуване до Индо-Тихоокеанския регион, който Вашингтон определя като „приоритетна сцена“ в своята стратегия за сигурност.

          „Под ясното и силно ръководство на министър Хегсет, министерството признава важността на фокуса върху Индо-Тихоокеанския регион и необходимостта да се гарантира мир чрез сила заедно с нашите съюзници и партньори,“ се казва в официалното изявление на Пентагона.

          - Реклама -

          Пътуването на Хегсет съвпада с визитата на президента Доналд Тръмп и други висши американски служители в Азия, където предстои среща на върха между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 30 октомври в Южна Корея.

          Ключов акцент в обиколката ще бъде засилването на военните връзки и призивът към съюзниците на САЩ да увеличат разходите си за отбрана в отговор на „нарастващата заплаха от Китай.“

          „Китай се подготвя сериозно да използва военна сила, за да промени баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион,“ предупреди Хегсет през май на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур, като призова Япония и Филипините да засилят отбранителните си способности.

          Преди обиколката си в Азия, Хегсет ще посети Хавай, където ще се срещне с ръководството на Американското индо-тихоокеанско командване.

          Според информацията, по време на визитата си Хегсет ще:

          • Участва в срещата на министрите на отбраната на АСЕАН в Малайзия,
          • Проведе разговори за двустранно сътрудничество във Виетнам,
          • Бъде съпредседател на среща по въпросите на сигурността в Южна Корея,
          • Посети Япония за срещи на високо равнище по регионалната сигурност.

          Междувременно, докато Тръмп и Хегсет обикалят Азия, американската армия засилва присъствието си в Латинска Америка като част от по-широка кампания срещу трафика на наркотици и незаконните мрежи, подчертавайки глобалния мащаб на стратегията „мир чрез сила“ на администрацията на Тръмп.

          Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ще посети четири азиатски държавиЯпония, Малайзия, Виетнам и Южна Корея, съобщи Пентагонът, цитиран от АФП. Това ще бъде второто му пътуване до Индо-Тихоокеанския регион, който Вашингтон определя като „приоритетна сцена“ в своята стратегия за сигурност.

          „Под ясното и силно ръководство на министър Хегсет, министерството признава важността на фокуса върху Индо-Тихоокеанския регион и необходимостта да се гарантира мир чрез сила заедно с нашите съюзници и партньори,“ се казва в официалното изявление на Пентагона.

          - Реклама -

          Пътуването на Хегсет съвпада с визитата на президента Доналд Тръмп и други висши американски служители в Азия, където предстои среща на върха между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 30 октомври в Южна Корея.

          Ключов акцент в обиколката ще бъде засилването на военните връзки и призивът към съюзниците на САЩ да увеличат разходите си за отбрана в отговор на „нарастващата заплаха от Китай.“

          „Китай се подготвя сериозно да използва военна сила, за да промени баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион,“ предупреди Хегсет през май на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур, като призова Япония и Филипините да засилят отбранителните си способности.

          Преди обиколката си в Азия, Хегсет ще посети Хавай, където ще се срещне с ръководството на Американското индо-тихоокеанско командване.

          Според информацията, по време на визитата си Хегсет ще:

          • Участва в срещата на министрите на отбраната на АСЕАН в Малайзия,
          • Проведе разговори за двустранно сътрудничество във Виетнам,
          • Бъде съпредседател на среща по въпросите на сигурността в Южна Корея,
          • Посети Япония за срещи на високо равнище по регионалната сигурност.

          Междувременно, докато Тръмп и Хегсет обикалят Азия, американската армия засилва присъствието си в Латинска Америка като част от по-широка кампания срещу трафика на наркотици и незаконните мрежи, подчертавайки глобалния мащаб на стратегията „мир чрез сила“ на администрацията на Тръмп.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие

          Никола Павлов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на...
          Свят

          Путин губи увереност: Санкциите на Тръмп поразиха руската икономика

          Дамяна Караджова -
          Владимир Путин отдавна не е изглеждал толкова безпомощен. Той не бе очаквал санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.
          Общество

          Ямайка и Куба се готвят за опустошителния удар на урагана „Мелиса“

          Дамяна Караджова -
          Стихията „Мелиса“ вече е ураган от категория 4, с ветрове, достигащи 220 км/ч, и продължава да набира мощ над Карибския басейн.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions