Американският министър на отбраната Пийт Хегсет започва обиколка в Азия с цел укрепване на регионалните съюзи

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет ще посети четири азиатски държави — Япония, Малайзия, Виетнам и Южна Корея, съобщи Пентагонът, цитиран от АФП. Това ще бъде второто му пътуване до Индо-Тихоокеанския регион, който Вашингтон определя като „приоритетна сцена“ в своята стратегия за сигурност.

„Под ясното и силно ръководство на министър Хегсет, министерството признава важността на фокуса върху Индо-Тихоокеанския регион и необходимостта да се гарантира мир чрез сила заедно с нашите съюзници и партньори,“ се казва в официалното изявление на Пентагона. - Реклама -

Пътуването на Хегсет съвпада с визитата на президента Доналд Тръмп и други висши американски служители в Азия, където предстои среща на върха между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин на 30 октомври в Южна Корея.

Ключов акцент в обиколката ще бъде засилването на военните връзки и призивът към съюзниците на САЩ да увеличат разходите си за отбрана в отговор на „нарастващата заплаха от Китай.“

„Китай се подготвя сериозно да използва военна сила, за да промени баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион,“ предупреди Хегсет през май на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур, като призова Япония и Филипините да засилят отбранителните си способности.

Преди обиколката си в Азия, Хегсет ще посети Хавай, където ще се срещне с ръководството на Американското индо-тихоокеанско командване.

Според информацията, по време на визитата си Хегсет ще:

Участва в срещата на министрите на отбраната на АСЕАН в Малайзия ,

, Проведе разговори за двустранно сътрудничество във Виетнам ,

, Бъде съпредседател на среща по въпросите на сигурността в Южна Корея ,

, Посети Япония за срещи на високо равнище по регионалната сигурност.

Междувременно, докато Тръмп и Хегсет обикалят Азия, американската армия засилва присъствието си в Латинска Америка като част от по-широка кампания срещу трафика на наркотици и незаконните мрежи, подчертавайки глобалния мащаб на стратегията „мир чрез сила“ на администрацията на Тръмп.