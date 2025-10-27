НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Арестуваха 26-годишен за опит за изнасилване във влак край Париж

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Френската полиция е задържала 26-годишен мъж от египетски произход, заподозрян в опит за изнасилване на млада жена във влак край Париж, съобщава CBS News.

          Инцидентът се е случил в сутрешните часове в почти празен вагон на влак, движещ се през парижко предградие. Жертвата — 26-годишната бразилка Жордана Диас — е подала жалба за сексуално насилие, в която описва, че нападателят я е бутнал, опитал се е да свали дрехите ѝ, ударил я и я ухапал.

          Друг пътник е заснел част от нападението с мобилен телефон. На кадрите се вижда как мъжът бяга от влака, докато той спира на гарата.

          Заподозреният е бил без документи по време на ареста, но е заявил, че е египетски гражданин. Според прокуратурата в Кретей, той е признал за спречкване с жертвата, но е отрекъл опита за изнасилване. Очаква се да му бъдат повдигнати предварителни обвинения и да бъде задържан под стража.

          Случаят отново поставя на дневен ред проблема със сексуалното насилие в обществения транспорт във Франция. Според официален доклад, от 2016 г. насам случаите са се увеличили с 86%, а властите настояват за по-строги мерки за сигурност.

