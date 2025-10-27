Аржентинските пазари скочиха след победата на Милей

Аржентинските акции и националната валута — песото — рязко поскъпнаха, след като президентът Хавиер Милей постигна изненадваща победа на междинните избори, възприета като вот на доверие към неговата радикална програма за свободен пазар, съобщи АФП.

Бенчмарк индексът Merval се повиши с над 20% в началото на търговията, докато песото поскъпна с 9,5% спрямо щатския долар. Финансовите пазари реагираха еуфорично, оценявайки изборния резултат като сигнал за стабилност и реформи.

„Нашето доверие в него беше оправдано от народа на Аржентина,“ написа текущият президент на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, поздравявайки Милей за неговата „съкрушителна победа“.

Тръмп, който през последните седмици оказваше финансова и политическа подкрепа на своя съюзник, припомни, че би спрял помощта, ако Милей бе загубил.

Доходността на 10-годишните държавни облигации на Аржентина се понижи с 3,83 процентни пункта – до 14,34%, което показва засилен интерес на инвеститорите към аржентинския дълг.