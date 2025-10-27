Атанас Радев: Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите

„Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите. Следва да се намалят някои социални разходи“

Това каза политологът Атанас Радев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Радев БСП остава във властта от политически прагматизъм. По думите му на обществото не му е станало много ясно защо БСП и ИТН остават в това управление. Той допълни, че ротация на председателя на Народното събрание е изпитание за управляващите.

„Важно е да говорим кой какви решения взема и на базата на какви данни почиват тези решения“, посочи още гостът.

Гостът коментира и съботната среща на Бойко Борисов с младежи в Разград. Политологът посочи, че тези действия, които са не само на ГЕРБ, показват, че вероятно вървим към избори.