      понеделник, 27.10.25
          Atlas — новият AI браузър на OpenAI, който иска да промени начина, по който сърфираме

          Снимка: Reuters
          ChatGPT Atlas, новият браузър на OpenAI, се стреми да пренапише концепцията за това как изглежда и функционира интернет навигацията. Вместо просто търсачка или адресна лента, Atlas предлага интегриран ChatGPT асистент, способен не само да отговаря на въпроси, но и да извършва реални действия на живи сайтове.

          Базиран на Chromium, Atlas комбинира традиционни раздели с постоянна AI странична лента и специален „режим на агент“, който може да щраква, попълва формуляри и изпълнява задачи като човек.

          „Atlas преосмисля браузъра като пространство за разговори, а не просто за сърфиране,“ отбелязват от OpenAI.

          Какво прави Atlas различен

          Началната страница няма класическа адресна лента — вместо това има поле за чат с ChatGPT. В страничната лента може да се получават резюмета на страници, извлечена информация или автоматично изпълнение на задачи. В режим „Агент“ браузърът влиза във вашия акаунт, попълва форми, резервира ресторанти или дори пише имейли.

          Този подход контрастира с Microsoft Edge (Copilot) и Google Chrome (Gemini), които вграждат асистенти в традиционния браузър. При Atlas самият браузър е асистентът.

          Поверителност и настройки

          Atlas е наличен за macOS, като Windows и Android версии се очакват скоро. Въпреки че Apple устройствата могат да обработват AI локално, всички действия на Atlas минават през облака.

          Важен момент е управлението на данните — обучението на модела е изключено по подразбиране само за бизнес акаунти, но не и за лични. Затова потребителите трябва да проверят настройките на профила си, преди да позволят на браузъра достъп до история и поведение онлайн.

          Режимът „Агент“ — обещаващ, но все още несъвършен

          Това е основната функция на Atlas, но и част от платените възможности на ChatGPT Plus. При тестове браузърът:

          • Написа имейл в Outlook за 15 секунди — кратък и точен.
          • Успя да направи резервация през OpenTable до край, избирайки дори високооценен ресторант.
          • При пазаруване в Instacart се справи със списъка, но „по погрешка“ добави ягодов сладолед.

          Atlas показва всички свои действия и дава опция „Take Control“, ако агентът излезе извън план. Но бавните влизания, спорадичните грешки и неточностите го правят по-бавен от ръчната работа при обикновени задачи.

          Изживяване и производителност

          Atlas прилича на „минималистичен Chrome“, но липсват някои класически удобства — бърз достъп до история, изтегляния и отметки.
          Може да използва разширения от Chrome Web Store, но не може да се зададе търсачка по подразбиране.

          Гласовият вход се обработва в облака, а не локално. Браузърът поддържа системни функции като тъмен режим, но има дребни бъгове при смяна на настройки.

          Срещу конкурентите

          • Microsoft Edge (Copilot) – по-структуриран в изпълнението на задачи.
          • Google Chrome (Gemini) – фокусиран върху скорост и интеграция.
          • Atlas – експериментален, но по-гъвкав и човечен в подхода си.

          „Atlas е визия за бъдещето на сърфирането — място, където AI не просто помага, а действа,“ пише TechRadar.

          За кого е подходящ Atlas

          Atlas е идеален за любопитни потребители и платени абонати на ChatGPT, които искат да видят как изглежда браузър, управляван от изкуствен интелект. Той може да улесни домашни и организационни задачи, но все още не е готов да замени Chrome или Safari в ежедневната работа.

          „Днес Atlas е обещаващ помощник — визия за начина, по който ще разглеждаме утре, но не и браузърът, на който бихте поверили всичко,“ заключава рецензията.

          Atlas е смел експеримент, който превръща уеба в интерактивен разговор – и макар да не е съвършен, ясно показва накъде върви бъдещето на браузърите.

