Atlas — новият AI браузър на OpenAI, който иска да промени начина, по който сърфираме

ChatGPT Atlas, новият браузър на OpenAI, се стреми да пренапише концепцията за това как изглежда и функционира интернет навигацията. Вместо просто търсачка или адресна лента, Atlas предлага интегриран ChatGPT асистент, способен не само да отговаря на въпроси, но и да извършва реални действия на живи сайтове.

Базиран на Chromium, Atlas комбинира традиционни раздели с постоянна AI странична лента и специален „режим на агент“, който може да щраква, попълва формуляри и изпълнява задачи като човек.

„Atlas преосмисля браузъра като пространство за разговори, а не просто за сърфиране,“ отбелязват от OpenAI.

Какво прави Atlas различен

Началната страница няма класическа адресна лента — вместо това има поле за чат с ChatGPT. В страничната лента може да се получават резюмета на страници, извлечена информация или автоматично изпълнение на задачи. В режим „Агент“ браузърът влиза във вашия акаунт, попълва форми, резервира ресторанти или дори пише имейли.

Този подход контрастира с Microsoft Edge (Copilot) и Google Chrome (Gemini), които вграждат асистенти в традиционния браузър. При Atlas самият браузър е асистентът.

Поверителност и настройки

Atlas е наличен за macOS, като Windows и Android версии се очакват скоро. Въпреки че Apple устройствата могат да обработват AI локално, всички действия на Atlas минават през облака.

Важен момент е управлението на данните — обучението на модела е изключено по подразбиране само за бизнес акаунти, но не и за лични. Затова потребителите трябва да проверят настройките на профила си, преди да позволят на браузъра достъп до история и поведение онлайн.

Режимът „Агент“ — обещаващ, но все още несъвършен

Това е основната функция на Atlas, но и част от платените възможности на ChatGPT Plus. При тестове браузърът:

Написа имейл в Outlook за 15 секунди — кратък и точен.

— кратък и точен. Успя да направи резервация през OpenTable до край, избирайки дори високооценен ресторант.

до край, избирайки дори високооценен ресторант. При пазаруване в Instacart се справи със списъка, но „по погрешка“ добави ягодов сладолед.

Atlas показва всички свои действия и дава опция „Take Control“, ако агентът излезе извън план. Но бавните влизания, спорадичните грешки и неточностите го правят по-бавен от ръчната работа при обикновени задачи.

Изживяване и производителност

Atlas прилича на „минималистичен Chrome“, но липсват някои класически удобства — бърз достъп до история, изтегляния и отметки.

Може да използва разширения от Chrome Web Store, но не може да се зададе търсачка по подразбиране.

Гласовият вход се обработва в облака, а не локално. Браузърът поддържа системни функции като тъмен режим, но има дребни бъгове при смяна на настройки.

Срещу конкурентите

Microsoft Edge (Copilot) – по-структуриран в изпълнението на задачи.

– по-структуриран в изпълнението на задачи. Google Chrome (Gemini) – фокусиран върху скорост и интеграция.

– фокусиран върху скорост и интеграция. Atlas – експериментален, но по-гъвкав и човечен в подхода си.

„Atlas е визия за бъдещето на сърфирането — място, където AI не просто помага, а действа,“ пише TechRadar.

За кого е подходящ Atlas

Atlas е идеален за любопитни потребители и платени абонати на ChatGPT, които искат да видят как изглежда браузър, управляван от изкуствен интелект. Той може да улесни домашни и организационни задачи, но все още не е готов да замени Chrome или Safari в ежедневната работа.

„Днес Atlas е обещаващ помощник — визия за начина, по който ще разглеждаме утре, но не и браузърът, на който бихте поверили всичко,“ заключава рецензията.

Atlas е смел експеримент, който превръща уеба в интерактивен разговор – и макар да не е съвършен, ясно показва накъде върви бъдещето на браузърите.