      понеделник, 27.10.25
          Автобус с работници от „Мини Марица-изток“ едва не падна в дере след удар с тир

          Снимка: plovdiv24.bg
          Инцидент с автобус, превозващ 14 работници от „Мини Марица-изток“, почти доведе до трагични последици, след като превозното средство се удари в тир на пътя Симеоновград – Харманли.

          „Шофьорът на автобуса завил рязко, за да избегне по-сериозен сблъсък, вследствие на което автобусът излязъл от пътя и спрял надвиснал над дере.“

          Инцидентът се е случил малко след 17:00 часа на завой преди изхода за автомагистрала „Марица“. Според първоначална информация автобусът се е движел в посока Харманли, когато тежкотоварен автомобил се е включил в неговото платно. Водачът на автобуса е предприел опит за маневра, за да избегне сблъсъка, но в крайна сметка е загубил контрол над превозното средство.

          Всички 14 пътници са били извадени невредими, съобщиха от Пътна полиция. Водачът на автобуса е получил болки в тялото и е откаран за преглед в спешното отделение. След медицинския преглед той е бил освободен за домашно лечение.

          „Тестовете за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.“

