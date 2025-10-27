Автобус с работници от „Мини Марица-изток“ едва не падна в дере след удар с тир

Инцидент с автобус, превозващ 14 работници от „Мини Марица-изток“, почти доведе до трагични последици, след като превозното средство се удари в тир на пътя Симеоновград – Харманли.

„Шофьорът на автобуса завил рязко, за да избегне по-сериозен сблъсък, вследствие на което автобусът излязъл от пътя и спрял надвиснал над дере."

Инцидентът се е случил малко след 17:00 часа на завой преди изхода за автомагистрала „Марица“. Според първоначална информация автобусът се е движел в посока Харманли, когато тежкотоварен автомобил се е включил в неговото платно. Водачът на автобуса е предприел опит за маневра, за да избегне сблъсъка, но в крайна сметка е загубил контрол над превозното средство.

Всички 14 пътници са били извадени невредими, съобщиха от Пътна полиция. Водачът на автобуса е получил болки в тялото и е откаран за преглед в спешното отделение. След медицинския преглед той е бил освободен за домашно лечение.